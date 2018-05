Kiir "perdona" al líder rebelde Riek Machar y le pide que regrese a la capital de Sudán del Sur

7/05/2018 - 13:18

Enlaces relacionados Condenado a muerte el portavoz del líder rebelde sursudanés Riek Machar (12/02)

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha afirmado que "perdona" al exvicepresidente y líder rebelde, Riek Machar, y ha pedido que regrese a la capital, Yuba, al tiempo que ha garantizado su seguridad en ese caso, según han recogido este lunes los medios locales.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Lo que estamos haciendo es un perdón. Riek es ciudadano de Sudán del Sur y volverá", dijo, en el cierre de la conferencia del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM) sobre su reconciliación el viernes, en un discurso difundido por la prensa este local este lunes.

Así, defendió el regreso a Yuba del líder rebelde --quien se encuentra en Sudáfrica-- y resaltó que "garantiza su seguridad". "Le protegeré con el Ejército. Yuba es el lugar donde nos reuniremos y hablaremos con él", afirmó, tal y como ha informado Radio Tamazuj.

"Algunos dicen que si vienen a Yuba Salva les matará, pero no soy un asesino. No me gusta matar, y mis soldados en el Ejército lo saben muy bien", remachó el mandatario sursudanés.

El grupo rebelde que encabeza Machar, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), tildó el propio viernes de "farsa" el congreso para la reunificación del SPLM.

Los encuentros arrancaron con el objetivo de reunificar el partido a partir de la base establecida en el Acuerdo de Arusha, firmado el 21 de enero de 2015 por Kiir, el propio Machar, y la facción de Antiguos Detenidos (SPLM-FD), encabezada por Pagan Amum.

El vicepresidente del SPLM-IO, Henry Dilah Odwar, indicó en declaraciones a la citada emisora que la facción del partido que lidera Kiir "no es seria" respecto a la aplicación del acuerdo.

"El proceso de reunificación fracasó cuando fuimos expulsados de Yuba en julio de 2016, así que la aplicación del acuerdo de reunificación sólo tendrá lugar cuando haya paz en Sudán del Sur", subrayó.

En este sentido, Odwar argumentó que la facción que encabeza Machar "no puede apoyar la aplicación del Acuerdo de Arusha si el SPLM-IO no está presente (en las conversaciones)".

El SPLM se dividió en diciembre de 2013, lo que derivó en la guerra civil después de que Kiir cesara a Machar de su cargo como vicepresidente del país.

El propio Kiir hizo un llamamiento a los miembros del partido que trabajen de cara a la reunificación del partido. En las reuniones en Yuba tampoco está presente Amum, por lo que el éxito del proceso está en duda.

En el marco del conflicto han surgido otros grupos rebeldes que se han hecho fuertes en diversas partes del país y que mantienen una relación laxa con el mando de Machar, quien se encuentra en Sudáfrica.

Un tercio de los doce millones de habitantes de Sudán del Sur se han visto obligados a abandonar sus hogares, incluidos más de dos millones que han buscado refugio en los países vecinos.

Naciones Unidas ha alertado en varias ocasiones de la posibilidad de un genocidio en el país, debido al cariz étnico que parece estar tomando el conflicto.