"Me preocupa cero ser favorito", asegura Nadal

AFP 7/05/2018 - 14:52

El número uno del mundo, Rafa Nadal, aseguró este lunes que no le preocupa ser favorito en el torneo de Madrid, del que es vigente campeón, asegurando que sólo quiere hacer el mejor papel posible.

"Lo he dicho mil veces, me preocupa cero ser favorito o no ser favorito, intento llegar de la mejor manera posible a mi día de competición", dijo Nadal este lunes en rueda de prensa en la Caja Mágica, sede del torneo madrileño.

"He tenido muy buen nivel de juego, las cosas han salido muy bien, estoy feliz de como he jugado al tenis. He sido mejor que los otros pero no me garantiza ser mejor aquí", aseguró.

"Hay que tener máximo respeto por todos los rivales, uno puede ganar o perder", añadió el cinco veces ganador del Masters 1000 de Madrid, que busca seguir su exitosa gira europea en tierra batida tras ganar en Montecarlo y Barcelona.

"En Montecarlo y Barcelona tenía más control de las situaciones del juego, aquí estas sensaciones son difíciles de encontrar, vuelo de la bola... Para todos es difícil", explicó Nadal.

"Pero en cualquier caso son buenas sensaciones las que tengo y sobre todo estoy contento de estar aquí", aseguró el número uno del mundo, insistiendo en que "siempre es especial de jugar en casa, la relación con el público es difícil de describir, muy especial".

