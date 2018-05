Venezuela acusa a Pence de perpetuar la "nefasta práctica de intervenciones" de Estados Unidos

8/05/2018 - 17:00

El Gobierno de Venezuela ha rechazado "enérgicamente" el "cinismo supremacista" del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y le ha acusado de perpetuar la "nefasta práctica de intervenciones estadounidenses que tanto daño han causado en Latinoamérica y el Caribe" con su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

CARACAS, 8 (EUROPA PRESS)

Pence pidió el lunes que suspenda a Venezuela como país miembro de la OEA en represalia por lo que considera una ruptura del orden constitucional en la nación caribeña, que atraviesa una grave crisis política y económica. "El pueblo venezolano merece recuperar su libertad", proclamó.

En Caracas no ha gustado lo que considera una "injerencista intervención" por parte de Pence, cuyos "ataques" pretenden "perturbar la paz". "La Administración de Donald Trump no admite la existencia de pueblos soberanos que no están dispuestos a ceder ante las pretensiones imperialistas y supremacistas del régimen estadounidense", ha denunciado el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado.

En este sentido, el Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Washington de querer "dictar órdenes" al resto de miembros de la OEA, lo que supondría una violación "flagrante" del Derecho Internacional, y ha subrayado que este tipo de "conducta arrogante" reafirma la voluntad de Caracas de renunciar a su pertenencia a la organización --"un instrumento de agresión que revive el colonialismo"--.

El Gobierno venezolano considera que Pence oculta tras "una falsa preocupación humanitaria" un intento para "torcer la voluntad" del pueblo venezolano y "reapropiarse" de las riquezas y recursos. En este sentido, ha recalcado que el 20 de mayo, "sin falta", Venezuela celebrará las elecciones presidenciales.