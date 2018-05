Vissel Kobe desmiente la oferta por Iniesta (prensa)

AFP 9/05/2018 - 15:34

El Vissel Kobe japonés desmintió haber realizado una gran oferta económica para fichar al jugador del Barcelona Andrés Iniesta, publicó este miércoles la prensa nipona, citando a responsables del club.

El director deportivo del Vissel Kobe, Atsuhiro Miura insistió en que las informaciones de la prensa sobre que el presidente Hiroshi Mikitani había ofrecido un contrato de tres años con un salario neto anual de unos 25 millones de euros no son ciertas.

"No he escuchado nada de eso", afirmó Miura. "Siendo sincero, esa cantidad no me parece realista. Si viene sería increíble, pero eso no es realista", apuntó.

Miura admitió que acompañó a Mikitani a España para ver el último Clásico entre Barcelona y Real Madrid, pero dijo que "no hubo" conversaciones con Iniesta.

Mikitani es además el presidente del principal patrocinador del Barça, Rakuten.

El exfutbolista danés Michael Laudrup, que jugó en el Barcelona, visitó en la campaña 1996-1997 los colores del Vissel Kobe.

Iniesta anunció a finales de abril que al final del curso deja el FC Barcelona, su único club profesional, al que llegó a la edad de 12 años y con el cual conquistó 32 títulos.

En un principio sonó el nombre del Chongqing Lifan, que el martes desmintió que vaya a fichar a Iniesta.

Ganaron entonces fuerza los nombres del Vissel Kobe y de algún equipo de la liga australiana, un campeonato que estaría deseando contar con una superestrella que le ayude a potenciarse internacionalmente.

