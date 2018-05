DT Rueda le cierra la puerta de la selección chilena a Claudio Bravo

AFP 9/05/2018 - 16:35

El entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, le bajó el pulgar al portero Claudio Bravo, que se alejó del combiano tras chocar con compañeros y la directiva, y confesó que entre el arquero y Arturo Vidal elige al mediocampista.

Bravo se rehusó a jugar con la 'Roja' dos amistosos entre Suecia y Dinamarca en marzo por discrepancias con la Asociación del Fútbol chileno (ANFP), que se negó a contratar a un ayudante pedido por el guardameta, lo que se sumó a los roces que había protagonizado con Vidal luego de que el bicampeón de América no consiguiera su boleto al Mundial de Rusia-2018.

El arquero del Manchester City "indudablemente se equivocó", al bajarse de la 'Roja', lanzó el entrenador colombiano, en una entrevista con el diario El Mercurio.

"No tengo intención de reunirme con él. Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar, si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar", advirtió Rueda, que reconoció que no es fácil prescindir del aporte del golero, protagonista en las finales de la Copa América de 2015 y 2016, ganadas ambas en definición por penales ante Argentina.

Al ser consultado si en un cara a cara elegiría a Bravo o al 'Rey' Arturo, el entrenador lanzó: "Vidal. Elijo a Vidal", por lo que significa dentro de la estructura del equipo y porque tiene "un plus especial también en lo carismático que influencia al resto"

Tras la eliminación mundialista, Bravo estuvo en el ojo de la tormenta por declaraciones públicas de su esposa que aludían al comportamiento de Vidal, que chocó ebrio durante la disputa de la Copa América de Chile-2015.

Las rispideces entre varios jugadores y el que fuera capitán de la 'Generación Dorada' de Chile son uno de los frentes que enfrenta Rueda, otro es el recambio que necesita el equipo.

Rueda descartó llamar a históricos del medio local como Jorge Valdivia y Esteban Paredes, de Colo Colo, ya que "no pueden quitarle el espacio a los jóvenes que van a tener la responsabilidad para la clasificación al Mundial de Catar-2022.

Chile visitará a Serbia el 4 de junio y cuatro días después jugará ante Polonia, en la previa de la Copa del Mundo de Rusia-2018.

