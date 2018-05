El M5S y la Liga piden 24 horas adicionales para tratar de dotar a Italia de gobierno

9/05/2018 - 17:55

El Movimiento 5 Estrellas y la Liga han pedido 24 horas adicionales al presidente de Italia, Sergio Mattarella, para tratar de sellar un acuerdo que permita formar gobierno en el país tras las elecciones celebradas el pasado 4 de marzo, que no arrojaron un ganador claro.

ROMA, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Presidencia, el partido antisistema M5S --el más votado-- y la ultraderechista Liga --la fuerza más votada dentro de la coalición de centro-derecha-- han hecho saber a Mattarella que están tratando de "alcanzar un posible acuerdo de gobierno y que para ello necesitan 24 horas".

Ante los intentos infructuosos del presidente de facilitar la formación de gobierno hasta la fecha, con dos rondas de contactos con los partidos y la mediación fallida de los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, estaba previsto que Mattarella nombrara este miércoles un primer ministro que encabezara un gobierno "neutral", algo a lo que se oponen tanto el M5S como la Liga.

El principal obstáculo para el acuerdo de gobierno entre las dos fuerzas más votadas por los italianos es el antiguo primer ministro Silvio Berlusconi. La Liga forma parte de la coalición de centro-derecha junto a Forza Italia, el partido de Berlusconi, y Hermanos de Italia, pero en todo momento el M5S ha rechazado forjar una coalición en la que esté el antiguo primer ministro.

Fuentes de la Liga consultadas por la agencia Adnkronos apuntan que existe un acuerdo con el M5S de Luigi di Maio "al 75 por ciento" si bien Salvini no ha querido adelantar acontecimientos aunque ha confiado en tener "algo que contar" en 24 horas.

"Como Santo Tomás en este punto quiero tocar con la mano, me fío, pero quiero tocar con la mano", ha señalado el líder de la Liga, respecto a los esfuerzos de último minuto con el M5S. No obstante, ha reconocido que hay opciones de formar gobierno pero no ha querido adelantar acontecimientos: "debo hablar aún con Di Maio y Berlusconi" ya que, ha precisado, "no hay una respuesta definitiva de ninguno".

Según la prensa italiana, Salvini confía en que Berlusconi se eche a un lado y no obstaculice la formación de gobierno entre su partido y el M5S, si bien hasta el momento el veterano político se ha negado a ello. En las filas de su partido, han surgido algunas voces favorables de facilitar el que M5S y Liga intenten gobernar.

También Di Maio ha dejado claro que la pelota está ahora en el centro-derecha. "Hemos pedido 24 horas a Mattarella y ahora corresponde al centro-derecha y sus dinámicas internas", ha sostenido, según los medios italianos, descartando "hacer previsiones" sobre lo que pueda ocurrir.