"Está todo dado para que sea una final muy buena", dice Simeone

AFP 9/05/2018 - 19:23

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró este miércoles que "está todo dado", con dos aficiones apasionadas y un dos buenos equipos, para que la final de la Europa League con el Marsella "sea muy buena".

"Está todo dado para que se vea una final muy buena, la gente del Atlético es pasional, se va a vivir una emoción enorme en ambas aficiones y un fútbol en el campo similar, con dos equipos bastante directos, trabajan bien la pelota parada, son equipos que intentan ser bastante compactos", explicó Simeone.

El técnico rojiblanco aprovechó el día de atención a medios con motivos del encuentro de Lyon para asegurar que "será una final muy disputada".

El 'Cholo' lamentó que no podrá estar en el banquillo tras su expulsión en la semifinal de la competición, pero se declaró emocionado por jugar una nueva final.

"Me cambia más no estar en el banquillo, no es fácil, es triste y feo, pero las cosas están como están, las sensaciones que tengo son de alegría, estoy contento, me emociona estar en una final nuevamente", añadió el técnico rojiblanco, que no dudó en alabar a su homólogo en el equipo rival, Rudi Garcia.

"Lo veo muy bien, creo que ha competido en todos los equipos en que ha estado, ha generado un fútbol muy concreto y la vuelta del Marsella a competiciones importantes como una final es algo saludable, es algo bueno, siempre fue un equipo importante", dijo.

El técnico rojiblanco se mostró satisfecho de haber llegado a una final tras "una temporada no fácil" en que cayó en 'Champions' o no pudo fichar en verano.

Tras la eliminación en 'Champions', el "equipo se reinventó y tomó con responsabilidad esta entrada en la Europa League y compitió hasta hoy muy bien. Ahora hemos llegado a la final y las palabras cuentan poco, cuentan los hechos, vamos a enfrentar a un rival que está bien y que juega muy bien", aseguró.

Simeone rechazó hablar sobre su delantero Antoine Griezmann que fue el centro de muchas preguntas en este día de medios, tras volver a dispararse las especulaciones sobre su posible salida hacia el Barcelona a final de temporada.

"Tengo como las anteojeras de los caballos, solo tengo Getafe el sábado y luego la final, después no escucho nada, me importa solamente el partido y lo que envuelve al equipo, a Griezmann lo veo bien, entrenando como siempre".

El 'Cholo' alabó a todos sus jugadores asegurando que tiene "una ilusión enorme y un orgullo de dirigir a estos futbolistas que están haciendo una temporada enorme".

"Hace seis años que venimos compitiendo y hemos podido mantener el respeto tanto tiempo, que es muy difícil en este ambiente, y lo hemos podido mantener", aseguró.

"Cuando llegamos dije que queríamos ser un equipo molesto y lo reconfirmo", concluyó.

gr/psr