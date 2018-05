Jardim cree que Sidibé podrá jugar con Francia en el Mundial

AFP 10/05/2018 - 15:46

El entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, estimó este jueves en conferencia de prensa que el defensa internacional francés Djibril Sidibé, lesionado en la rodilla derecha el 15 de abril en el descalabro ante el París Saint-Germain (7-1), debería estar apto para jugar el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).

"Hace tres o cuatro días que Sidibé ha regresado al entrenamiento colectivo y ha ido bien", explicó Jardim. "Por supuesto, después de un mes de parón, no está todavía al máximo físicamente, pero no tiene problemas con su rodilla. Acelera y no se queja", apuntó.

Aunque precisó que Sidibé no empezará contra el Saint-Etienne, el sábado en la 37ª jornada de la Ligue 1, Jardim subrayó que "está en los plazos" previstos.

"Había dicho que entre cuatro y siete semanas de parón. Ahora, salvo que pase algo excepcional con (Almamy) Touré no es posible que juegue. O quizás 25 minutos como máximo, en caso de una necesidad excepcional", puntualizó.

A sus 25 años y con 15 partidos como internacional, Sidibé se postula para entrar en la lista de Didier Deschamps para el Mundial. El seleccionador francés dará a conocer su grupo de 23 hombres el 17 de mayo.

cb/dr