Fernando Alonso asegura que haber vuelto a ganar "no cambia nada"

AFP 10/05/2018 - 18:58

El piloto español Fernando Alonso (McLaren), que ganó su primera carrera desde 2013 el sábado pasado en las Seis Horas de Spa, aseguró este jueves que este resultado no modificará su forma de abordar el Gran Premio de España de Fórmula Uno el domingo.

"La victoria del fin de semana pasado en Spa (primera manga de la temporada 2018-2019 del Mundial de resistencia WEC, que se disputa en paralelo con el de la F1) no cambia nada", dijo tras volver al lugar de su última victoria en la categoría reina del automovilismo.

"Cada vez que tengo un coche capaz de ganar, peleo por la victoria. Soy un competidor, quiero correr y ganar", añadió.

"He corrido algunas de mis mejores carreras en los últimos cinco años, a pesar de que mi última victoria se remonta a cinco años atrás", consideró Alonso, recordando el Gran Premio de Azerbaiyán, en el que terminó séptimo a pesar de tener que pasar por boxes tras un choque en la primera vuelta.

"Estamos muy orgullosos y motivados cada vez que logramos una actuación así", dijo.

El doble campeón del mundo en 2005 y 2006 aseguró que "no espero ninguna dificultad al volver a la F1" el viernes.

"Cuando vuelvo aquí no necesito adaptación. Enseguida me siento a gusto a todos los niveles. He desarrollado mi estilo de pilotar para la F1", explicó Alonso.

"Estuvo bien empezar con un buen resultado. Incluso segundo o tercero habría estado bien", dijo el piloto español respecto a su victoria en su primera carrera en WEC.

Alonso se declaró satisfecho "de haber adquirido experiencia y de haberme preparado para la prueba importante, las 24 Horas de Le Mans", el 16 y 17 de junio.

"Quiero ganar porque es la carrera más grande del mundo", concluyó.

