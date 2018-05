"Los buenos siempre son compatibles", dice Zidane sobre juntar a Ronaldo y Neymar

AFP 11/05/2018 - 13:11

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane señaló este viernes que "los buenos siempre son compatibles", cuando le preguntaron si podían jugar juntos Cristiano Ronaldo y Neymar.

"No lo sé, no soy quién para decirlo hoy en día. Estoy preocupado con lo que me queda. Lo que respondo no tiene nada que ver con la pregunta, pero es así. El próximo año o después de la final -de Champions- se hablará con el club, veremos qué hacemos, habrá cambios", inició Zidane su respuesta.

"Los buenos son siempre compatibles. Un año me decían que yo no era compatible con Djorkaeff, y yo decía 'Qué tontería'. Fuera no sé, pero en el campo hay química entre los buenos", añadió el francés.

Las preguntas sobre Neymar, estrella del París SG que llegó este curso al club francés procedente del Barcelona en una operación de 222 millones de euros, continuaron.

¿Sabe si el Real Madrid negocia ya por Neymar?, le preguntaron a Zizou: "No sé si están hablando con Neymar. No lo creo porque todos estamos centrados en lo que queda. Yo no he pedido a Neymar, porque yo no entro en eso. Sólo pienso en acabar la temporada".

"Estáis aquí para escribir y esto no para. Estamos antes de una final y estamos concentrados sólo en eso. Ahora hay dos partidos para prepararla y lo vamos a hacer bien", añadió sobre la final de la Liga de Campeones, el 26 de mayo en Kiev contra el Liverpool.

El Real Madrid puede ganar ante el equipo inglés su tercera Liga de Campeones consecutiva. Antes jugará el sábado ante el Celta en la penúltima jornada de Liga.

"No pensamos en la final, en si somos favoritos, no pensamos nada. Por fuera que digan lo que quieran, eso es una cosa, pero lo que pensamos dentro es otra. Tenemos dos semanas para darlo todo en esta final", añadió.

emi/pm