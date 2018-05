"No debe haber ningún incidente", en final de Europa League, afirma presidente del Marsella

AFP 12/05/2018 - 13:47

"No debe haber ningún incidente ni en el estadio ni fuera" en la final de la Europa League, el miércoles en Lyon, entre Marsella y Atlético Madrid, declaró el presidente del Marsella, Jacques-Henri Eyraud, el sábado en RTL.

"Todo ha vuelto al orden" con Jean-Michel Aulas, su homólogo de Lyon con el que tuvo últimamente un intercambio de palabras en los medios de comunicación, afirmó el dirigente del OM. "Jean-Michel y yo estamos convencidos de que el espectáculo debe estar a la altura y no debe haber ningún incidente ni en el estadio ni fuera", añadió.

Esta final de Lyon suscita temores de orden público, debido a la rivalidad deportiva entre Lyon y Marsella, avivada por el conflicto entre sus dos presidentes, creado por las sanciones disciplinarias ligadas al partido Marsella-Lyon de marzo, así como por el canto de moda entre los aficionados marselleses, que prometen "romper todo" en la casa de Aulas.

Los aficionados del Marsella "tienen ganas de mostrar su verdadera cara", que "no es una cara de violencia", señaló Eyraud. "Los he seguido por todos los sitios en Europa. Y los he visto en Francia también. Hay poca violencia por parte de nuestros aficionados".

El miércoles, su responsable de la seguridad, Thierry Aldebert, dijo a la AFP que los aficionados marselleses irían directamente al estadio de Lyon, sin pasar por el centro de la ciudad.

"Marsella será muy bien recibido, igual que el Atlético Madrid. Haremos lo que sea necesario en el plano de la seguridad", afirmó por su parte Aulas, el mates en la cadena de L'Equipe.

