Maduro advierte de que la estabilidad económica no llegará rápido a Venezuela y manda al FMI "al carajo"

13/05/2018 - 8:32

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido este sábado de que la estabilidad económica no llegará "de la noche a la mañana" a Venezuela y ha rechazado enérgicamente la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país latinoamericano.

CARACAS, 12 (Reuters/EP)

Maduro está en plena campaña electoral para su reelección en los comicios programados para el próximo 20 de mayo. Varios gobiernos extranjeros han anunciado no reconocerán los resultados porque consideran que los comicios no son justos al no proporcionar la posibilidad de una participación total a los opositores, encarcelados o impedidos legalmente de postularse.

Se espera que el próximo 4 de junio comiencen a circular los nuevos billetes por orden orden de Maduro, a mediados de marzo de eliminar tres ceros de la moneda local, el bolívar.

"Tengo mucha fe en que esta reconversión monetaria forma parte de un conjunto de medidas para estabilidad, para paz económica, eso no va a venir de la noche a la mañana, quiero hablarle claro al pueblo", ha explicado Maduro en el acto transmitido por la televisión nacional desde el estado de Aragua.

Es la primera vez en meses que el mandatario socialista admite que cualquier proceso de recuperación de la economía venezolana tomará su tiempo.

"Todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer después del 20 de mayo, va a ir sumando a una situación para lograr crecimiento, estabilidad, prosperidad y paz económica", ha añadido el presidente, sin ofrecer más detalles sobre cómo corregir los desequilibrios en las cuentas de la nación.

Maduro ha afirmado que no le importan los pronósticos y advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de Venezuela, ya que posee una de las mayores reservas del crudo del mundo.

"Nos tiene sin cuidado, Venezuela es independiente del Fondo Internacional, que se vaya 'al caralho' (carajo), le diría yo en portugués, no los queremos en Venezuela, no nos importa el Fondo Monetario, son los sicarios del mundo", ha agregado.

Maduro ha manifestado que espera que las naciones europeas "recapaciten" sobre la negativa a reconocer los resultados electorales en Venezuela, sumergida en la hiperinflación, la escasez de productos básicos y medicinas.

El principal rival de Maduro, el ex gobernador Henri Falcón, anunció por su parte en el estado petrolero de Zulia, en el occidente venezolano, que su vicepresidente será el socialdemócrata y ex candidato presidencial Claudio Fermín.