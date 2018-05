Muere a los 70 años la ex secretaria de Estado Tessa Jowell, una de las grandes artífices de Londres 2012

13/05/2018 - 10:49

La ex secretaria de Estado para el Deporte y la Cultura británica Tessa Jowell, considerada como una de las grandes artífices de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha fallecido a última hora de este sábado a consecuencia de un tumor cerebral, según ha confirmado su familia.

LONDRES, 13 (EUROPA PRESS)

Jowell, que fue diagnosticada con un glioblastoma multiforme en mayo del año pasado, padeció una hemorragia cerebral el viernes que la dejó en coma hasta su muerte, según ha confirmado un portavoz familiar al 'Guardian'.

La primera ministra, Theresa May, el líder laborista, Jeremy Corbyn, y el ex primer ministro Tony Blair han rendido hoy tributo a Jowell por su labor al frente del programa Sure Start para el desarrollo de la infancia, y por su labor en la candidatura de Londres a los Juegos, que impulsó casi sin apoyos institucionales.

May, concretamente, ha rendido homenaje a Jowell el domingo, en el que ha elogiado su "vida de servicio público".

Jowell murió pacíficamente en la casa de la familia cerca de Shipston-on-Stour en Warwickshire justo después de las 22.00 del sábado con su esposo David y sus hijos Jessie y Matthew a su lado. La familia anunció la muerte "con gran tristeza y una enorme sensación de pérdida".

"Además de la quimioterapia y la radioterapia, en los últimos meses los médicos probaron nuevos tratamientos innovadores que Tessa acogió con mucho gusto, pero lamentablemente el tumor progresó muy rápidamente", han añadido en un comunicado.

Habrá un pequeño funeral privado en los próximos días y un servicio conmemorativo abierto a todos en una fecha posterior.