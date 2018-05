Rudi Garcia, optimista respecto a Payet para Europa League

AFP 13/05/2018 - 11:44

"Respecto a Dimitri, irá bien" el miércoles en la final de Europa League frente al Atlético Madrid, dijo el entrenador del Marsella, Rudi Garcia, este domingo en TF1 respecto a su capitán Payet, víctima el jueves de una "alerta" muscular.

El jugador, también presente en el plató del programa Téléfoot, dijo que "fue una pequeña alerta la víspera del partido en Guingamp (3-3 el viernes en L1). Para no agravar esta pequeña alerta preferí no jugar. Ahora me cuido de ello y trato de ponerme en forma para estar listo el miércoles. No es algo anodino, por tanto habrá que estar con cuidado de aquí al miércoles".

Interrogado sobre los otros jugadores dudosos del OM para la final de la Europa League, Garcia se mostró más prudente.

Sobre el lateral Bouna Sarr, "no sé". "Ha regresado pronto de su luxación de hombro, que se hizo en el partido de vuelta en casa contra Leipzig. Esperemos que vuelva pronto también", dijo el entrenador.

"El miércoles está a la vuelta de la esquina, pero esperamos contar con un máximo de nuestro efectivo. Es el mismo caso para Mitroglou y Rolando. Trabajan sobre el terreno y veremos si el miércoles pueden estar en el grupo. Tenemos todavía algunos días para ello. Si contamos con todas nuestras fuerzas, será bueno", añadió.

