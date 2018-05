May pide en público a sus ministros su confianza en plena división sobre la negociación aduanera del 'Brexit'

13/05/2018 - 14:56

La primera ministra británica, Theresa May, ha pedido este domingo a sus ministros, a través de una carta abierta, que depositen en ella su plena confianza en las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE pero les ha avisado también de que no ocurrirá sin aceptar concesiones, en comentarios realizados para apaciguar la división reinante en su gabinete, en particular sobre la situación aduanera.

LONDRES, 13 (EUROPA PRESS)

Las divisiones dentro de su Gobierno sobre el tema de aduanas quedaron al descubierto el martes cuando el ministro de Exteriores, Boris Johnson, declaró que las propuestas para una sociedad aduanera con la Unión Europea después de que el país abandonara el bloque eran "una locura".

La decisión, que fija los aranceles para los bienes importados en el bloque, se ha convertido en uno de los principales focos del debate del 'Brexit', enfrentando a las compañías y activistas pro-UE contra un grupo de legisladores euroescépticos.

El tema casi ha paralizado las discusiones sobre el 'Brexit' en Bruselas y la política en Reino Unido, donde los diputados favorables a la salida de la UE se han alineado para denunciar los planes de May.

'The Sunday Telegraph' ha informado de que al menos una docena de los 28 ministros en el gabinete de mayo planeaban bloquear su propuesta, pero May, en el 'Sunday Times', ha hecho un llamamiento a la calma: "Pueden confiar en mí para cumplir", ha escrito.

"Por supuesto, los detalles son increíblemente complejos y, como en cualquier negociación, habrá compromisos", dijo. "Necesitaré su ayuda y apoyo para llegar allí", ha manifestado en el artículo. "Y a cambio, mi compromiso con ustedes es simple: no les decepcionaré", ha añadido.