Disidentes cubanos piden a los países de la UE que no ratifiquen el acuerdo con Cuba

14/05/2018 - 17:33

Un grupo de disidentes cubanos ha reclamado este lunes en Bruselas, en la víspera de la primera cumbre ministerial UE-Cuba, a los gobiernos europeos que aún no han ratificado el Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político con la isla que no lo hagan hasta que el régimen no detenga la represión y libere a los presos políticos.

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

Entre los países que aún no han ratificado el pacto se encuentra Bélgica, Austria, Grecia, Reino Unido, Italia, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Suecia, Portugal y Rumanía. España lo aprobó en el Congreso de los Diputados el 24 de octubre del año pasado.

"No lo hagan a menos que se den las siguientes condiciones: detener la represión por parte del régimen cubano y liberar a los presos políticos", ha pedido Rosa María Payá, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y coordinadora de la campaña Cuba Decide, que ha asegurado que en este momento hay alrededor de 115 presos políticos en la isla.

La activista cree que el Gobierno cubano está utilizando el acuerdo para legitimarse en el poder, "legitimidad que nunca les ha dado las urnas", ha protestado. Además, Payá ha reivindicado a la sociedad civil cubana como interlocutora, ya que considera que Europa no debe "relacionarse con el país como si el único actor fuera el dictador en el poder".

El martes, la Alta Representante de Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini y el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, se reunirán con el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, para analizar los primeros seis meses de aplicación provisional del acuerdo.

El pacto se rubricó en diciembre de 2016 con el objetivo de normalizar las relaciones entre ambos bloques y dar por terminada la Posición Común de 1996 que condicionaba la cooperación con la isla a los avances democráticos y de Derechos Humanos. A la espera de que los parlamentos nacionales lo ratifiquen, se aplica de forma provisional desde el 1 de noviembre del año pasado.