Ofensiva israelí en Gaza: un éxito militar de consecuencias impredecibles

AFP 19/01/2009 - 16:14

Israel asestó un fuerte golpe en Gaza a los islamistas del Hamas, cuya capacidad militar había sido sobrestimada, pero las consecuencias políticas de este éxito, obtenido al precio de una catástrofe humanitaria, son impredecibles, estimaron el lunes analistas.

"Este conflicto alimentó el culto del odio y la venganza. Al final de cuentas, sólo habrá derrotados", sostuvo el investigador palestino Mahdi Abdul Hadi, quien puso en duda las proclamaciones de victoria tanto de los líderes del Hamas como de los dirigentes israelíes.

Según Hadi, "los palestinos salieron perdiendo", no sólo debido a la magnitud de las pérdidas humanas --más de 1.300 muertos y unos 5.300 heridos-- sino porque las soluciones políticas se alejan de ellos.

"Nos dirigimos a una situación en la cual el verdadero poder en Gaza es la Oficina de la ONU para los Refugiados (UNRWA)", constató amargamente, considerando que ni el Hamas, ni la Autoridad Palestina de Mahmud Abas, que los islamistas expulsaron de la franja de Gaza, tienen actualmente la capacidad para administrar ese territorio.

Hadi considera que para la unidad del pueblo palestino es "catastrófico" el foso cada vez más profundo entre Cisjordania y la franja de Gaza, separadas tanto geográfica como políticamente.

Sin embargo, Israel también sale malparado, sin perspectivas de paz.

"¿Cómo podrá subsistir Israel ahora que encarna al enemigo en todo Oriente Medio", se preguntó.

Los analistas militares israelíes tienen una visión más optimista a corto plazo, aunque expresan dudas sobre el futuro.

"Es prematuro establecer un balance, pero nadie duda de que Israel ha restablecido su capacidad disuasiva golpeando duramente al Hamas con bajo costo para el ejército", destacó el investigador Efraim Kam, de la universidad de Tel Aviv.

"El ejército sufrió pérdidas mínimas --diez muertos, la mitad por disparos 'amigos'-- o sea diez veces menos que durante la guerra de Líbano del verano 2006", destacó.

"Claro que los disparos de cohetes no se detuvieron, pero su intensidad disminuyó considerablemente, convirtiéndose en una molestia soportable", agregó.

Kam reconoció que el Hamas (acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica) tuvo un amplio respaldo popular en el mundo árabe y musulmán, y que "el odio contra Israel ha aumentado", pero apostó a una disminución cuando cese la violencia.

"Se trata más de un apoyo al pueblo palestino que al Hamas. De todas formas, no tuvo ninguna consecuencia práctica, ya que los regímenes árabes no levantaron ni un dedo", dijo este ex oficial de inteligencia militar.

Otro experto, el general de reserva Giora Eiland, ex jefe del Consejo Nacional Israelí para la Seguridad, también se congratuló de que Israel haya "restablecido su capacidad disuasiva", un objetivo fundamental después de los errores cometidos en Líbano en 2006.

En cambio, duda de que Israel haya logrado su segundo objetivo: impedir el contrabando de armas a través de la frontera con Egipto.

"Las promesas de los países europeos de contribuir a la lucha contra este contrabando, así como el acuerdo firmado con Estados Unidos al respecto, no significan nada", dijo.

"La única forma de impedir que el Hamas vuelva a armarse y detener el contrabando es convencer a las autoridades egipcias de luchar contra el mismo. Sin embargo, nada prueba que hayan decidido hacerlo", agregó.

El general Eiland considera que Israel ya no puede limitarse a practicar "la política del bastón".

Este militar es partidario no sólo de levantar el bloqueo a la franja de Gaza, sino de "reconocer una legitimidad al Hamas", ya que "está en el poder y es el único capaz de preservar el alto el fuego".

