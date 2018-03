A pesar de su mal momento, el Inter no reclutará jugadores en el mercato

AFP 19/01/2009 - 17:14

El presidente del Inter de Milán, de la Serie A del "calcio", Massimo Moratti, declaró este lunes que su equipo no realizará nuevas adquisiciones durante el mercato invernal boreal, al día siguiente de la humillante derrota 3-1 en Bérgamo ante Atlanta.

La semana anterior, los "neroazzurri" habían empatado 1-1 en San Siro ante el Cagliari.

"El partido de ayer fue desastroso, jugamos muy mal. Es difícil encontrar un motivo de satisfacción porque desde el pitazo inicial hasta el último los jugadores no corrieron, no estaban concentrados, nada. Es la culpa de todo el mundo y de nadie en particular. Sería absurdo lanzarse al mercado de transferencias", dijo Moratti.

El equipo dirigido por el portugués José Mourinho encajó tres goles en el primer tiempo y disparó a la valla contraria una sola vez en este periodo. La segunda parte no fue mejor, no obstante, Moratti se abstuvo de criticar las decisiones tomadas del director técnico, que prefirió alinear veteranos como el portugués Quaresma y el brasileño Mancini en lugar de jóvenes como el delantero Balotelli.

