Obama sin interés en pelear con Chávez, estima secretario general de la OEA

AFP 19/01/2009 - 17:29

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, no tiene interés en pelear con el mandatario venezolano Hugo Chávez, pese al último cruce de declaraciones, estimó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

"Trataré de ser lo más franco posible. Creo que el presidente Obama ha dicho alguna cosa de carácter muy general de Venezuela, pero creo que no tiene ningún interés en buscar una pelea con el presidente Chávez. El presidente Chávez está en campaña para el referéndum, entonces naturalmente ha tomado este asunto", dijo Insulza, en una entrevista con el diario El Mercurio de Santiago.

"No creo que haya habido de parte del presidente electo ningún ataque ni mucho menos. Por lo tanto diría que es una pelea de un lado no más, desde el otro lado no creo que el presidente Obama esté muy preocupado del tema Venezuela en estos días", agregó Insulza.

El mandatario venezolano endureció su discurso frente a Obama, -quien asume este martes- tras calificar hace dos meses su elección como un hecho histórico. Chávez acusó a Obama de ponerse del lado de la oposición a su gobierno, que rechaza una enmienda constitucional que de ser aprobada en un referéndum el 15 de febrero permitirá su reelección ilimitada.

"Obama ha decidido inmiscuirse en esta batalla del 15 de febrero. Lo que dijo es para dar oxígeno a los 'pitiyanquis' (opositores) (...) Andan buscando la forma de alterar el ritmo democrático que lleva la revolución (...) Digo esto para que seamos conscientes de cuál es el enemigo que tenemos", declaró Chávez el sábado en un acto público.

Chávez reaccionó así a los últimos dichos de Obama, quien señaló que el mandatario venezolano era "una fuerza que interrumpe el progreso en la región" y un país que "exporta actividades terroristas".

