UE.- Bruselas autoriza a Francia y Portugal a conceder ayudas de hasta 500.000 euros a empresas en dificultades

19/01/2009 - 19:17

La Comisión Europea autorizó hoy sendos planes temporales de Francia y Portugal que permiten conceder ayudas de hasta 500.000 euros durante los años 2009 y 2010 a las empresas que se encuentran en dificultades debido a la actual crisis económica o que tienen problemas de financiación debido a la contracción del crédito. También Alemania ha aprobado un esquema similar.

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, señaló a través de un comunicado que estas medidas "permitirán dar una bocanada de oxígeno a las empresas afectadas por la coyuntura actual sin provocar distorsiones de competencia desproporcionadas".

Tanto en el caso de Francia como en el de Portugal, los planes se ajustan a las directrices de Bruselas sobre ayudas públicas temporales para capear la crisis económica. En particular, el importe máximo de la subvención no superará los 500.000 euros por empresa y el régimen de ayudas sólo se aplicará a las compañías que no tenían problemas el 1 de julio de 2008.