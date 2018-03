Bolivia: Gobierno optimista en referendo frente a una oposición fragmentada

AFP 19/01/2009 - 19:20

Una oposición fragmentada busca convencer a los bolivianos de rechazar este domingo en referendo la nueva Constitución de corte estatista e indigenista promovida por el gobierno, mientras que el presidente Evo Morales, impulsor de la iniciativa, espera que ésta sea avalada por más de 70% de la población.

Cuatro prefectos (gobernadores) rebeldes, movimientos cívicos y tres partidos de oposición de derecha y centroderecha, sin un líder visible, intensificaron sus campañas proselitistas en todo el país, mientras los medios de difusión se convirtieron en trincheras de debates entre oficialistas y opositores.

Los prefectos opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Savina Cuéllar (Chuquisaca), Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), junto a comités cívicos de esas regiones, que forman la más fuerte oposición al gobernante Morales, tienen previsto sendos cierres de campaña en las ciudades opositoras de Trinidad (noreste) y Cobija (norte), entre lunes y martes.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, anfitrión de la cita de este lunes en la amazónica Trinidad, afirmó al canal privado de televisión PAT "que nuestro rechazo a la Constitución es por el 'No' al racismo, 'No' a perder nuestra fe y 'No' al odio y al resentimiento".

Suárez, aliado del partido Podemos del ex presidente liberal Jorge Quiroga, señaló que la nueva Carta Magna agravará la división en Bolivia entre el mundo campesino y el urbano y que desconoce la fe religiosa católica o evangélica que profesa la mayoría del país de 10 millones de habitantes.

Los partidos de derecha Podemos y Movimiento Nacionalista Revolucionario y la centroderechista Unidad Nacional (UN), se sumaron a las críticas a la nueva ley fundamental, aunque en el caso de Podemos, éste estaba dividido en dos bloques: el del occidente andino a favor de la Carta Magna y el del este de los llanos en contra.

El rico empresario y líder de UN, Samuel Doria Medina, oficializó su rechazo a la nueva Constitución, con el argumento de que "va a afectar la economía del país", por el papel preponderante que se le otorga al Estado, y porque "no está hecha para todos los bolivianos", en alusión a los beneficios del que gozarán los indígenas, fieles aliados de Morales.

Mientras los opositores emprenden aparecen desperdigados, el oficialismo se encontraba en plena campaña: el poder Ejecutivo, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y sindicatos campesinos afines difunden los beneficios de la nueva Carta Magna, conducidos por el presidente Morales.

"Por primera vez en la historia se está consultado con el pueblo para aprobar una Constitución, esto es inédito", afirmó este lunes el mandatario, durante un seminario que realizan militares para conocer el contenido de la norma.

El jefe de Estado dijo el domingo que su propuesta ganará con un 70% de los votos en las urnas, confiado en reeditar su respaldo político, tras acceder a la presidencia en diciembre de 2005 con el 53,7% de los votos y ser ratificado en un referendo en agosto pasado con el 67,4% de apoyo.

No hay encuestas que señalen cómo están las fuerzas pro y anti-referendo aunque analistas anticipan que el gobierno logrará vencer en la consulta.

Bolivia se acerca así a una votación con posiciones polarizadas, con grupos opositores que aseguran que los indígenas gozarán de excesivos beneficios y -apoyados en la opinión de la Iglesia católica- que consideran que hay vacíos en el texto legal que permitirían el aborto y matrimonios entre homosexuales.

El gobierno, en cambio, considera que la Carta Magna permitirá construir un país con unidad y sin las históricas discriminaciones raciales que dominaron a la Bolivia republicana desde su fundación en 1825.

