Alcaldesa izquierdista de San Salvador reconoce derrota ante la derecha

AFP 19/01/2009 - 20:25

La alcaldesa izquierdista de San Salvador, Violeta Menjívar, quien buscaba la reelección, reconoció este lunes su derrota ante el candidato de la derecha gobernante, Norman Quijano, en los comicios municipales del domingo, en los que, según ella, hubo fraude.

"En esta ocasión el partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo mayor cantidad de votos en San Salvador, por lo que en el siguiente período de la administración en esta oportunidad pasará a manos del partido ARENA", declaró Menjívar en rueda de prensa, en la que dejó entrever que la victoria de su rival no fue limpia.

Menjívar atribuyó su derrota a la "impunidad ante la guerra sucia" que prevaleció durante la campaña, así como a la "suplantación de DUI, Documento Unico de Identidad", identificación indispensable para sufragar.

"Nosotros somos una fuerza política responsable, estamos aceptando los datos que el Tribunal Supremo Electoral está dando", enfatizó la alcaldesa.

Menjívar calificó de "ilegítima" la supuesta masiva movilización de votantes de otros municipios que la derecha habría hecho para revertir los resultados de la capital y urgió un sistema electoral que "garantice mayor transparencia" para evitar casos de "suplantación de votantes".

Esta ex guerrillera del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) no entiende cómo los "11 puntos arriba" que le daban las encuestas en la capital, no se hayan traducido en su victoria en las urnas.

Sin duda, la derrota de Menjívar ante el candidato de la gobernante ARENA en la capital fue el mayor golpe sufrido por el FMLN en los comicios del domingo, en los que logró posicionarse como la primera fuerza en el Congreso.

Aunque el FMLN gana una treintena de alcaldías, ha perdido la joya de la corona que gobernaba desde hace 12 años.

Menjívar hizo un "efusivo reconocimiento" a los 78.000 salvadoreños que votaron por su frustrada reelección.

Por su parte, el coordinador del FMLN, Medardo González, enfatizó que el partido reconoció el triunfo de Quijano antes de que culmine el escrutinio oficial "en aras de que el país mantenga la estabilidad".

Durante la rueda de prensa, la edil saliente exigió estabilidad laboral para los empleados de la alcaldía.

"Demandamos desde ya que la próxima administración respete los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras de la comuna capitalina", subrayó.

La ex guerrilla izquierdista se encaminaba este lunes a convertirse en la primera fuerza en el Congreso de El Salvador y aunque ha avanzado en las municipales, la derecha sigue manteniendo su hegemonía, según datos parciales.

cmm/af/tlp