Google pide a los editores que no culpe al buscador de la crisis del sector

Agencias 26/04/2010 - 20:09 Comentarios

El responsable de Google News en España, Luis Collado, respondió hoy a los editores de diarios que el agregador de noticias de su motor de búsqueda "no es el problema" del sector de la prensa y aseguró que si no existiera, "habría otra empresa que haría lo mismo".

Asimismo, indicó que Google "no es un agregador de noticias" sino que es "un buscador" y se mostró convencido de que no tienen sentido culpar al buscador de la crisis que atraviesa el sector de la prensa porque Google News no es un medio de información. "Si creemos que leyendo Google News los usuarios van a estar informados, la industria irá mal en el futuro", señaló.

Durante la jornada Medios de comunicación y ciudadanía en la sociedad de la información, organizado en Madrid por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede) y Telefónica, Collado se quejó de que los editores critiquen a Google por utilizar sus contenidos cuando "Internet es mucho más que Google".