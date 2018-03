Néstor Kirchner renuncia a la presidencia del peronismo tras la debacle en Buenos Aires

29/06/2009

El ex mandatario argentino Néstor Kirchner (2003-2007) renunció este lunes a su cargo de presidente del gubernamental partido peronista, tras la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas del domingo, anunció la agencia oficial Telam.

El ex mandatario, esposo de la actual presidenta Cristina Kirchner, pidió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli -un líder peronista aliado al gobierno-, que "asuma el desafío de llevar adelante la conducción partidaria" del peronismo, de cara a las elecciones presidenciales de 2011, informó Telam.

Kirchner reconoce la derrota

Néstor Kirchner sufrió la derrota más temida, en el bastión provincial de Buenos Aires, en una debacle para el gobierno de su esposa, la presidenta Cristina Kirchner, al perder la mayoría en Diputados y el Senado en elecciones legislativas de medio término de este domingo.

El ex mandatario, que consideraba los comicios como un plebiscito al modelo estatista y proindustrialista que implantó junto con su mujer desde 2003, sumaba 32,1% de los votos, debajo del magnate liberal Francisco de Narváez, que cosechaba 34,5%, con el 81,7% de las mesas escrutadas, en una tendencia irreversible en territorio bonaerense, con casi el 40% del padrón.

El ex presidente Néstor Kirchner admitió su derrota en las legislativas en Argentina. "Hemos perdido por muy poquito, hemos luchado con toda dignidad en la provincia de Buenos Aires (el mayor distrito) y los resultados nacionales todavía no los tenemos", dijo el ex mandatario, en una rueda de prensa y discurso a sus partidarios en el búnker de campaña.