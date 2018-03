La "indiga" ubicación de una estatua de Juan Pablo II desata polémica en Chile

Agencias 12/11/2009 - 21:26 Comentarios

La instalación de una estatua del fallecido papa Juan Pablo II, que se instalaría en el tradicional barrio bohemio de Bellavista, en Santiago, desató una ardua polémica entre sus promotores, urbanistas y la comunidad, sin que esté claro el destino del monumento, que está a medio construir.

El Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (CMN) rechazó la instalación de la figura del ex pontífice, de más de 13 metros de altura (7,5 m la figura y 6 m la base) en un céntrico parque sobre estacionamientos subterráneos, a la entrada del tradicional barrio Bellavista, epicentro de la bohemia santiaguina.

El CMN argumentó que la ubicación del monumento no corresponde a la dignidad del pontífice, además de que la estatua no cumple con los cánones urbanísticos, rompe con la armonía histórica y no tiene escala en relación a las otras construcciones del lugar, según dijo Nivia Palma, vicepresidenta del Consejo.