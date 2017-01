Dos observadores de la ONU bailaron con guerrilleras de las FARC en Nochevieja

El, vídeo grabado en el campamento en Nochevieja, ha generado críticas

Enlaces relacionados Las principales diferencias entre el primer y el segundo acuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC

La misión de la ONU en Colombia ha tachado de inapropiado el comportamiento de dos de sus observadores en el país sudamericano. Ambos aparecen en un video bailando con miembros de las FARC en un campamento de la guerrilla.

En las imágenes se identifica a los dos funcionarios por el chaleco azul celeste de la ONU que visten. Ambos bailan con dos guerrilleras al ritmo de música típica de La Guajira, región caribeña de Colombia.

"Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalidad e imparcialidad de la Misión. Los responsables de la Misión en Colombia tomarán las medidas que correspondan", ha informado el organismo en un comunicado.

Las imágenes fueron grabadas en Nochevieja, en un pueblo llamado Conejo (La Guajira), en un campamento destinado a guerrilleros que se están preparando para dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.

El video ha causado mucha polémica en el país, principalmente entre los políticos de la oposición. Algunos han puesto en duda la imparcialidad de la ONU en el proceso de paz.

"Es una vergüenza lo que pasó. La ONU debe ejercer su papel con seriedad y no estar participando en juergas navideñas", ha dicho una diputada del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, que hace oposición al Gobierno y es crítico con el proceso de paz.

El senador Juan Diego Gómez, del gubernamental Partido Conservador, ha advertido, por su lado, que el Gobierno debe poner más atención a este tipo de denuncias porque generan mucha desconfianza.

Uso político

Tras la victoria del 'no' en el referéndum realizado el 02 de octubre del 2016, el Gobierno colombiano y las FARC volvieron a negociar y firmaron en Bogotá, el 24 de noviembre del 2016, un nuevo acuerdo de paz. El pacto se está discutiendo en el Congreso.

En Colombia la música y el baile forman parte de la cultura y de la manera de ser de la gente. En La Guajira, no bailar en Nochevieja es como negarse a hacer el brindis de Año Nuevo en España. "Tampoco la oposición debe de dramatizar las cosas. Bailar no está prohibido y debemos celebrar que estén bailando y no echando bala", ha dicho el senador gubernamental Armando Benedetti.