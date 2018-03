El joven que apuñaló al vigilante de una pista de hielo alega defensa propia

Madrid, 25 may (EFE).- El joven acusado de matar al vigilante de una pista de hielo frente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares la mañana del 1 de enero de 2007, Francisco Javier A.C., ha declarado en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid que lo hizo en defensa propia.

En el banquillo de los acusados también se sienta un policía municipal que estaba de servicio en el consistorio, Antonio T.C., al que se imputan los delitos de denegación de auxilio y de omisión del deber de perseguir el delito por no haber acudido en ayuda de la víctima y que ha declarado que no abandonó el Ayuntamiento porque "estaba solo" y porque su función "no es vigilar la plaza".

Francisco Javier A.C. ha explicado que cuando volvía a casa con varios amigos después de celebrar el Año Nuevo, pasaron por delante de una pista de hielo en la que se estaba produciendo una pelea entre un grupo de conocidos suyos y el vigilante de la pista, por lo que se acercó "para ver lo que pasaba".

Ha añadido que vio que el vigilante, Ioan Grancea, cogía un palo de hockey y perseguía con él a uno de los jóvenes, por lo que todos se fueron corriendo de la pista, mientras que él se quedaba quieto porque "no tenía por qué correr".

En ese momento, según el acusado, Grancea se acercó a él y le golpeó en la cara, tras lo que iniciaron un forcejeo en el transcurso del cual el acusado sacó del bolsillo una navaja que clavó al vigilante por la espalda, tras lo que se fue dejándole tirado en la pista y se deshizo del arma.

El fiscal, que pide para él de doce años de cárcel por un delito de homicidio, le acusa de haber propinado a Grancea -que falleció media hora después de los hechos- una segunda puñalada en el pecho, de la que el acusado ha dicho no acordarse porque "había bebido mucho".

La viuda del vigilante, que estaba con él, ha explicado que la pelea comenzó cuando tres jóvenes entraron en la pista, que estaba cerrada, y que tras pedirles su marido que se fueran, regresaron en unos minutos acompañados de varios amigos más y comenzaron a agredirle.

Dos de los jóvenes que formaban parte del grupo, que también han prestado testimonio esta mañana, han admitido que entraron en la pista "para hacer una gracia" y que cuando el vigilante les echó de allí, golpeando a uno de ellos, regresaron "con intención de ir a por él".

Por otra parte, el fiscal acusa al policía Antonio T.C., para el que pide una multa de 36.000 euros, de no acudir en ayuda del vigilante cuando estaba de guardia en el Ayuntamiento, que se encuentra a pocos metros de la pista de hielo, pese a los gritos de auxilio de la mujer del agredido y el aviso de una empleada de la limpieza que se acercó a decirle que había una pelea.

Varios testigos, entre ellos la viuda de Grancea, han coincidido en que el agente permaneció "de brazos cruzados" mientras se producía la pelea y que tampoco se acercó al herido cuando los jóvenes ya se habían ido y dos personas le estaban intentando auxiliar.

Antonio T.C. ha declarado que, cuando le avisaron de la pelea, optó por pedir por teléfono que acudiera una patrulla, aunque ha insistido en que él no vio nada directamente y que no pensó que el vigilante estuviera herido.

"En una pelea no puedo hacer nada, yo tengo que llamar a los compañeros, lo primero es cumplir el servicio mío", ha dicho, y ha negado la versión de varios testigos que han declarado que le indicaron por dónde se habían ido los agresores y que él se negó a seguirlos.