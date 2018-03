Ya son 11 los detenidos en la trama que cobraba comisiones a empresarios en Arrecife

Las Palmas de Gran Canaria, 25 may (EFE).- Ya son once los detenidos en la operación contra una trama de cargos públicos del PIL y técnicos del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote que cobraba comisiones millonarias a empresarios interesados en diversas gestiones municipales y urbanísticas.

Los últimos detenidos son una empresaria y otro intermediario que se dedicaba a fijar las comisiones, informaron a Efe fuentes de la investigación.

Entre los once detenidos figura el líder del PIL y ex senador y ex presidente del Cabildo Dimas Martín, quien ya se encuentra en prisión cumpliendo otra condena; su hija Elena Martín, jefa del servicio de contratación del ayuntamiento; y los concejales del PIL Ubaldo Becerra, teniente de alcalde y responsable del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, y José Miguel Rodríguez Sánchez, de Hacienda y Urbanismo.

Los políticos y funcionarios supuestamente corruptos cobraban a los empresarios por el pago de facturas por servicios prestados a la administración, la adjudicación de contratos y la concesión de licencias.