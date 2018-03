El PSC rompe su pacto con el PIL en Arrecife y expulsa a los militantes encausados

Madrid, 25 may (EFE).- El PSC-PSOE ha roto hoy el pacto de gobierno que mantenía con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Arrecife y ha expulsado provisionalmente a los técnicos militantes del partido encausados en la "operación Unión", por la que han sido detenidas once personas.

Así lo ha decidido la Ejecutiva Federal del PSOE a petición de la Ejecutiva regional después de que la Guardia Civil haya desmantelado en el Ayuntamiento de Arrecife una trama de cargos públicos del PIL y técnicos que cobraba comisiones millonarias a empresarios interesados en diversas gestiones municipales y urbanísticas.

Por ello, los socialistas han roto el pacto de Gobierno con esta formación y ha expulsado provisionalmente a los técnicos militantes del PSOE encausados en esta operación "Unión", según ha informado el partido en un comunicado.

Además de en Arrecife, donde hoy han dado por roto el pacto, los socialistas gobiernan en Lanzarote con el PIL en el Cabildo de la isla y los ayuntamientos de Tías, San Bartolomé y Teguise.

En esta operación ya han sido detenidas once personas, entre ellas el líder del PIL y ex senador y ex presidente del Cabildo Dimas Martín, quien ya se encuentra en prisión cumpliendo otra condena.

También se hallan su hija Elena Martín, jefa del servicio de contratación del ayuntamiento; y los concejales del PIL Ubaldo Becerra, teniente de alcalde y responsable del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, y José Miguel Rodríguez Sánchez, de Hacienda y Urbanismo.

Los últimos detenidos son una empresaria y otro intermediario que se dedicaba a fijar las comisiones, informaron a Efe fuentes de la investigación

La operación "Unión", que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.