Juzgan a un hombre acusado de matar a su pareja en un chalet de Cheste (Valencia) y enterrarla en la parcela

29/06/2009 - 15:22

El fiscal pide para el hombre, que se negó a declarar, una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Un jurado popular juzga desde hoy a un hombre acusado de matar a su pareja en un chalet del municipio valenciano de Cheste y de enterrar el cuerpo en la parcela. El fiscal pide para el hombre, que se negó a declarar, una pena de 20 años por un delito de asesinato con el agravante de parentesco, mientras que la acusación particular eleva la pena a 25 años al estimar los agravantes de alevosía y ensañamiento. Por su parte, la defensa afirma que su representado sufría un trastorno mental transitorio en el momento de los hechos, por lo que reclama aplicar el atenuante por arrebato de obcecación.

El incidente tuvo lugar en la tarde del 8 de febrero de 2008, en una casa de Cheste, propiedad de la madre del acusado, quien comenzó una relación con la víctima en 2003, aunque fue intermitente por las múltiples entradas a prisión del hombre. Una vez salió definitivamente del establecimiento penitenciario, convivió con la víctima en el domicilio de la madre de ésta, ubicado en Alaquàs, pero como no se llevaba bien con su hermano decidieron trasladarse a Cheste.

Así, en agosto de 2007, la pareja se estableció en esta vivienda, ubicada en la partida de 'El Pozalet', donde acudía la madre de él los fines de semana de visita. En la tarde del día 8 de febrero de 2008, tras pasar la mañana con normalidad, se quedaron en la salita viendo la televisión, según el relato del ministerio fiscal.

Entre las 18.00 y las 20.00 horas, el hombre desapareció y volvió al comedor con un palo de madera de 90 centímetros de longitud, se dirigió a su pareja y le asestó con fuerza y violencia un golpe en la cabeza, que hizo que cayera al suelo, y la volvió a golpear fuertemente en el mismo sitio y en la cara, hasta que vio que se derramaba sangre. En total, le propinó hasta 19 golpes.

La madre del hombre observó la escena, llamaba a gritos a la víctima y al observar que no le contestaba, presa del pánico, salió corriendo de la casa, cruzó la parcela y se dirigió al chalet de un vecino para pedir ayuda, aunque no llegó a conseguirlo porque no se encontraban los propietarios.

Mientras la madre solicitaba ayuda de sus vecinos, el hombre fue al trastero, ubicado en la misma parcela del chalet, cogió una carretilla y la llevó hasta el comedor para transportar el cuerpo de la víctima, que llevó al trastero. Allí, como la víctima todavía estaba viva, cogió un tronco de grandes dimensiones y le golpeó nuevamente en la cabeza y en la cara, hasta que constató que había muerto.

Posteriormente, fue al encuentro de su madre y le dijo que avisara a su hija para que fuera a recogerla. Cuando ambos entraron en casa, la mujer se percató de que la víctima ya no se hallaba en el comedor, y que sólo quedaba un charco de sangre en el suelo.

La mujer llamó a su hija por teléfonos, quien acudió al chalet junto a su yerno sobre las 20.45 horas. Cuando se quedó sólo, cavó un hoyo en uno de los huertos de la parcela próximo al trastero y arrastró el cuerpo sin vida de su pareja desde allí hasta el foso, donde la enterró.

Su hermana avisó a su otro hermano para que acudiera al chalet próximo al de su madre, ubicado en la partida 'Cañada Fría', en Cheste, y una vez allí decidieron todos llamar a la Guardia Civil relatándoles los hechos. Sobre las 2.00 horas del día 9 de febrero, los agentes acudieron al chalet del acusado y lo detuvieron.