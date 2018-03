Josep Singla (Proinosa), detenido hoy en la operación anticorrupción, es un empresario influyente en sector inmobiliario

Tanto Proinosa como Espais tienen el grueso del negocio en Barcelona y su entorno

Los empresarios Josep Singla (presidente de Proinosa) y Lluis Casamitjana (presidente de Espais), detenidos hoy en el marco de la operación anticorrupción urbanística dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuentan con amplia experiencia en el sector, y Singla destaca por su presencia en entidades del ámbito inmobiliario.

Singla, ingeniero industrial y presidente de Proinosa, fundó su constructora en 1974. La empresa inició su andadura con la ejecución de obra civil para ayuntamientos, como el de Barcelona o el de Sant Boi, y más tarde amplió su radio de actuación a la obra industrial, edificación y, actualmente, también con proyectos llave en mano.

También es vicepresidente primero del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y miembro de la junta directiva de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), así como integrante del consejo de administración de la empresa mixta de recuperación y reciclaje de materiales de la construcción Gestora de Runes.

Según datos de la web del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet recogidos por Europa Press, Proinosa está relacionada con una veintena de obras en el municipio en los últimos cinco años, sobre todo de escaleras mecánicas.

La compañía obtuvo un beneficio de 6,1 millones de euros en 2008 e incrementó un 14% su facturación, hasta los 210 millones de euros. La cartera de negocio de la compañía ascendió a 330 millones, y en 2009 preveía entrar en el mercado de Eslovaquia y explorar los mercados de Libia y Argelia.

Durante el último ejercicio, la actividad de Proinosa en obra pública se incrementó hasta más de un 60% de la cartera total, mientras que en ejercicios anteriores representaba aproximadamente un 40%.

Asimismo, Proinosa cuenta con participaciones en distintos sectores como la promotora de viviendas sociales en renta Visoren, las residencias para la tercera edad a través de Vitalia Catalunya, y la construcción y explotación de centros deportivos a través de Duet Sports. También opera en la fabricación de ventanas con K-line y en la empresa de ingeniería y construcción de fachadas Espalú.

Proinosa está implicada en diversas obras de referencia en Barcelona y su entorno, como la construcción de la Línea 5 del Metro de Barcelona (en el tramo Horta-Vall d'Hebron), la T1 del Aeropuerto de El Prat, la construcción y mantenimiento de los nuevos juzgados de Cornellà, Sant Boi y el Prat de Llobregat, la Universidad Corporativa de Telefónica en La Roca del Vallès, y la remodelación de los cines París de la avenida Portal del Ángel de Barcelona y el teatro 'El Molino' de la capital catalana.

Por su parte, Lluís Casamitjana está al frente de Espais, que nació en 1922 como empresa constructora familiar. A principios de los 80 se constituyó Espais Promocions Immobiliàries, compañía que aglutina todas las sociedades del grupo. Opera tanto en el sector residencial de venta y alquiler como en el comercial, aparcamientos, oficinas, hoteles y logística.

Espais destaca en su web su actividad en Barcelona y su área metropolitana, aunque también trabaja en Tarragona, Lleida, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. En el exterior, opera en Francia, Bélgica, Polonia, Rusia y Estados Unidos.

Garzón inició hoy la operación anticorrupción en Santa Coloma de Gramenet e imputa a los detenidos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Entre los detenidos, además de los dos empresarios, figuran los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra; el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado y ex militante del PSC Luis Garcia Saez.