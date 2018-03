Alegret pide respeto para el juez del caso Millet y que le dejen trabajar

Lleida, 27 oct (EFE).- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, ha reclamado hoy que se deje trabajar con tranquilidad al juez que instruye el caso del desvío de fondos del Palau de la Música, Juli Solaz.

Alegret, que ha acudido a Lleida a una reunión de la sala de gobierno del TSJC con representantes del ámbito judicial leridano, ha pedido también que acaben las críticas y los ataques personales contra este juez por la decisión de mantener en libertad a los principales implicados, Fèlix Millet y Jordi Montull.

La presidenta del TSJC ha explicado que dicha sala analizará próximamente la petición que ha hecho la junta de jueces de instrucción de Barcelona de que se estudie si las críticas del magistrado Santiago Vidal y la ex decana Maria Sanahuja al juez Solaz pueden ser motivo de algún tipo de sanción disciplinaria.

"Más allá de que pueda o no constituir sanción disciplinaria, que en este momento no avanzo nada porque no se ha estudiado, los jueces deben ser prudentes y discretos, con independencia de que tengamos todos libertad de expresión", ha dicho.

En este sentido, Alegret ha pedido respeto por la decisión de los jueces, lo que conlleva, a su entender, no realizar críticas a su labor ni desconsideraciones de carácter personal.

"No es exclusivo de los jueces que tengamos que tener esa prudencia y ese respeto a la independencia de los magistrados, lo cual pasa, a mi entender, por no hacer críticas, desconsideraciones y descalificaciones personales como se han llegado a hacer en este caso", ha agregado.

Por otro lado, Alegret ha explicado que no hay decisiones protocolarizadas y que los jueces han de poder trabajar con independencia, aunque lógicamente sus decisiones pueden ser recurridas.

"El sistema tiene sus propios mecanismos de control, pero siempre se ha de respetar la independencia de los jueces. ¿Queremos una justicia independiente o jueces presionables?, ha preguntado retóricamente Alegret.

Además, la presidenta de la sala de gobierno del TSJC ha rehusado posicionarse personalmente sobre la decisión tomada por el juez Solaz.

"No me voy a posicionar, no llevo el caso y no debo hacerlo. Además, me parece insólito que haya jueces que hacen de periodistas, políticos que hacen de jueces y que haya fiscales que hacen ruedas de prensa. Es una justicia del tercer mundo", ha dicho.

Alegret ha insistido en que el sistema judicial tiene su propio sistema de control: "Dejemos trabajar a la justicia y de poner palos a las ruedas a la labor del juez Solaz. Muchos han perdido los papeles en este caso, a excepción de la consejera Tura", ha señalado en relación a la responsable de Justicia.

Por último, Alegret ha dicho que considera que situaciones como la actual están dinamitando la autoridad de los jueces, más allá de la instrucción concreta del caso Millet.

"En casos como éste la relación con la política distorsiona nuestro trabajo. Las presiones aumentan y los jueces hemos de mantener la independencia. Pero hay que entender que los jueces somos humanos", ha concluido.