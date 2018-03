La edil es liberada mientras dos concejales y el alcalde siguen detenidos

Santiago de Compostela, 27 oct (EFE).- La edil Ana Canto, del Ayuntamiento lucense de Castro de Rei, fue puesta en libertad tras declarar hoy ante el Juzgado que instruye un sumario sobre sospechas de prevaricación y tráfico de influencias por los que fueron detenidos otros dos concejales y el alcalde, que permanecen a la espera de pasar a disposición judicial mañana.

Canto indicó a la salida del Juzgado de instrucción número 3 de Lugo que fue puesta en libertad sin fianza y sin obligación alguna de pasar control policial o judicial, a no ser que sea requerida por las autoridades.

Asimismo, la edil, del PSdeG, expresó su convicción de que sus compañeros, el alcalde, Juan José Díaz Valiño, y el concejal Antonio Balado, ambos del PSdeG, y el otro concejal, Roberto Lorenzo, de Terra Galega, que permanecen detenidos en la Comisaría de Policía de Lugo, también serán puestos en libertad.

Canto fue la única que pasó a disposición de la titular del juzgado de instrucción número 3 hasta el momento, mientras que el resto, según informaron fuentes judiciales, continuarán detenidos en la Comisaría de Policía hasta la jornada de mañana miércoles.

La edil precisó que la juez decidió dejarla en libertad sin fianza, "como le va a pasar a mis compañeros -dijo-, y agradezco mucho tanta preocupación por nosotros, pero, realmente, sigo sin saber porqué estuve detenida".

Acompañada por su hijo y parte del resto de su familia, Canto abandonó las dependencias judiciales recalcando que no tenía nada más que decir y advertió de que no eludía a los medios de comunicación "porque no tengo nada de qué esconderme".

El alcalde, Juan José Díaz Valiño, y los concejales Antonio Balado y Roberto Lorenzdo, encargados respectivamente de asuntos de agua y de mercados y obras, continúan en espera de comparecer ante la juez de instrucción, que mantiene el secreto sumarial.

Según fuentes judiciales, además de las detenciones practicadas ha habido un registro en la Casa Consistorial de Castro de Rei en el que las autoridades se incautaron de 11 cajas con documentación, que luego se completó con otra caja más en el vecino Ayuntamiento de Cospeito, donde radica la sede de la Mancomunidad de municipios de A Terra Chá, a la que pertenecen ambos ayuntamientos.

La portavoz del PSdeG, Mar Barcón, consideró necesario esperar a que la justicia se pronuncie y expresó su confianza en que las decisiones de sus compañeros de Castro de Rei se ajustaron "no sólo a la legalidad, sino a la moralidad".

Por su parte, el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, dijo que las detenciones muestran que "parece que ya llegó la corrupción" en las filas del PSdeG, e invitó al líder de esa formación en Galicia, Manuel Vázquez, a "dar la cara" y proporcionar las explicaciones "pertinentes" a la ciudadanía.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, fue más prudente e insistió en la necesidad de esperar a que la justicia se pronuncie.

Feijóo dijo que, "a diferencia de otros partidos", cuando "una cuestión está sometida al dictamen de la justicia, hay que respetar lo que diga la justicia y no hacer prejuicios ni juicios paralelos".

El portavoz del PPdeG en Castro de Rei, Francisco Balado, hermano de uno de los detenidos, dijo a los periodistas a las puertas del Juzgado que la oposición "no tiene ninguna sospecha concreta acerca de supuestas irregularidades".

Añadió que "en las copias de las actas que nos dieron de las comisiones de gobierno nunca vimos irregularidades, por lo tanto somos los primeros sorprendidos en saber de dónde puede venir este tipo de actividad presuntamente delictiva", comentó.

Por último, el líder del BNG, Guillerme Vázquez, recordó que no hay concejales de su partido detenidos pero pidió "prudencia" hasta que no existan más datos sobre lo sucedido.