Pretoria.- El PP evita valorar la posible implicación de un ex alcalde en la trama

27/10/2009 - 19:55

El PP catalán evitó hoy valorar la presunta implicación de un ex alcalde de la formación en la supuesta trama de corrupción urbanística en Cataluña, que ha salpicado también a ediles del PSC y ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol.

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El PP catalán evitó hoy valorar la presunta implicación de un ex alcalde de la formación en la supuesta trama de corrupción urbanística en Cataluña, que ha salpicado también a ediles del PSC y ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol.

El secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, no quiso pronunciarse sobre la petición de la Audiencia Nacional de un convenio urbanístico firmado el 2006 en el ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres por el entonces alcalde del PP, Víctor Ros, actualmente concejal.

En rueda de prensa, Cornet centró la atención de sus respuestas en las detenciones producidas hoy que afectan a cargos electos del PSC y a ex altos cargos de CiU, afirmando: "esto es lo que nos preocupa".

Al preguntársele si el partido tomaría alguna medida contra el ex alcalde de Llavaneres, que ahora es concejal del PP de este municipio, Cornet dijo que no descartan "ninguna acción".

Añadió que decidirán en un futuro en función de lo que vaya sucediendo, rematando su intervención con un "ahora no toca".

Esta mañana, en un encuentro con periodistas, el alcalde de Sant Andreu de Llavaneras, Bernat Graupera (CiU), dijo que el convenio puede estar relacionado con un caso que ya está investigando el juzgado de Mataró y en el que están imputados el ex alcalde Víctor Ros (PP), un ex concejal y un ex técnico de urbanismo.