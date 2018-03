Ángel Juanes opina que la "competencia es clara de la Audiencia Nacional" en casos como el del pirata somalí

27/10/2009 - 20:47

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, sostuvo hoy "la competencia es clara de la Audiencia Nacional" en casos como el del pirata somalí y que en ningún caso tiene "duda de esto".

PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

Según recordó Ángel Juanes, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales españoles son competentes en los delitos cometidos en territorio español, entendiéndose como tal "lo que físicamente es el territorio, sino también los delitos cometidos en un buque español".

El presidente de la Audiencia Nacional, en declaraciones a los medios antes de impartir la lección inaugural del curso de la UNED en Plasencia, remarcó que no hay que olvidar que "el buque es español", algo que es "importantísimo" ya que el "pabellón es español" al estar matriculado en Bermeo y que por tanto "es territorio español", por lo que "la competencia de los tribunales españoles es clara".

Además Ángel Juanes expresó que "¿por qué se le va a entregar a Kenia?"--el pirata somalí-- si esta detención "no estaba dentro de la operación por la cual se llegó al convenio entre la UE y Kenia" sino que se encontraba "fuera de ese contexto" por lo que la jurisdicción es española, reiteró.

En todo caso, el presidente de la Audiencia Nacional hizo hincapié en que se trata de su opinión "con independencia de lo que la sala en su momento pueda entender".

El presidente de la Audiencia Nacional destacó también que las pruebas realizadas al pirata somalí para determinar su edad las "va a conocer la Sala de lo Penal" y será esa sala la que "tenga que determinar si realiza nuevas pruebas" y, una vez realizadas, si resulta ser menor "el juez competente es el juez de menores" o si por el contrario "es mayor de edad", entonces seguirá el proceso "el juez central de la Sala de lo Penal"

Ángel Juanes mostró que determinar la edad de una persona de metro ochenta "no es tan fácil" así como que "los parámetros no son los mismos que en el caso de España" ya que en su país de origen "no hay registro de ninguna clase, que no hay carné de identidad de ningún tipo y que los familiares tampoco están aquí" por lo que pese a que "la opinión pública está un poco sorprendida y no lo entiende" el asunto es "más complejo de lo que parece".

El presidente de la Audiencia nacional, Ángel Juanes Peces, abrió esta tarde el curso académico 2009-2010 del Centro de la UNED de Plasencia (Cáceres) e impartió la lección inaugural del curso titulada 'El Principio de Jurisdicción Universal'.