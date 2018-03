El PP culpa a Interior de manipular la cifra de criminalidad y Camacho pide que cesen las acusaciones sin pruebas

12/11/2009 - 19:28

Cosidó anuncia que el PP pedirá amparo a José Bono y Camacho le insta a demostrar una acusación tan "falaz" y "exagerada"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tildó hoy de "exageradas" y "falaces" las críticas recibidas por el PP, que hoy le acusó de "mentir" y "manipular" los datos sobre criminalidad en los primeros seis meses de 2009, presentados hoy en la Comisión de Interior del Congreso. El 'número dos' del Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba recordó al portavoz del PP en esta materia, Ignacio Cosidó, que "la seguridad es un asunto de Estado" y le reprochó que su partido "últimamente utiliza una serie de epítetos sin aportar evidencias".

"La seguridad constituye una cuestión de Estado y, cuando alguien comparece en una comisión como ésta, lo que no espera es el trazo grueso, la falacia y la exageración. Los ciudadanos esperan otro tipo de debate", dijo Camacho, quien defendió que "el informe no es incompleto y no está manipulado". "Manipulación es una palabra excesivamente fuerte y últimamente están acostumbrados a usar de una manera preocupante una serie de epítetos sin aportar evidencias de lo que dicen. Dejen de decir que mentimos y digan en qué mentimos", añadió.

"Si yo uso el término manipulación, eso es un delito y usted se escandaliza; pero si usted dice que yo digo falacias, debo interpretarlo como una cuestión de cortesía parlamentaria", replicó Cosidó, quien antes había calificado los datos expuestos por Camacho como "incompletos, manipulados y que no reflejan la situación de la seguridad en España".

Las principales críticas del dirigente 'popular' estuvieron motivadas por, a su juicio, la ausencia de información facilitada por el Ministerio, un hecho por el que, según anunció, su grupo parlamentario ha pedido amparo al presidente del Congreso, José Bono. Cosidó recordó a Camacho que se comprometió personalmente a facilitar estos datos, por lo que aseguró que "ha faltado a su palabra o no pinta nada".

"INTERIOR ESTÁ OCULTANDO DATOS"

"No tiene precedentes la manera en la que Interior está ocultando datos", llegó a decir el portavoz 'popular', quien acusó al Ministerio del que es titular Alfredo Pérez Rubalcaba de impedir informáticamente poder imprimir o reenviar desde su página 'web' la memoria de la criminalidad del año 2008.

"Usted dice que desciende la delincuencia, pero lo que disminuye es el territorio bajo su responsabilidad", enfatizó Cosidó, quien se remitió a las críticas de los sindicatos de Policía leyendo ante Camacho un comunicado del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en el que, según el portavoz del PP, se denunciaban casos de manipulación estadística. "Están ustedes solos en su mentira", le espetó.

No obstante, minutos después, el secretario de Estado leyó el mismo escrito del SUP y acusó a Cosidó de haber hecho "una lectura sesgada" y obviar que en ese mismo comunicado este sindicato aseguraba no creer que hubiese manipulación de datos por parte de Interior.

"No me vale que me diga que los datos son mentira. Me tiene que decir dónde y cuáles de los datos ofrecidos no son ciertos", replicó de nuevo Camacho, quien apeló a que, de las 54.000 iniciativas parlamentarias recibidas, se han contestado 50.000, por lo que defendió la "diligencia" del Gobierno en sus respuestas.

Por su parte, el portavoz socialista en la comisión, Carlos González Serna, calificó como "objetivamente favorables" los datos ofrecidos por Camacho, que, según dijo, reflejan "una tendencia de descenso de la criminalidad que viene dándose desde los últimos cinco años y que demuestran que los delitos y las faltas bajan".

"550 INFRACCIONES MENOS AL DÍA"

El dirigente socialista interpretó estas cifras diciendo que con el ministro Rubalcaba se cometen 550 infracciones penales menos al día que durante el Gobierno del PP, lo que, según dijo, significa que se cometen 200.000 delitos y faltas menos cada año. A partir de ahí, respondió a las críticas de Cosidó, al que tachó de "irresponsable", y apeló a que en la última legislatura del Gobierno del PP nunca hubo una estadística de criminalidad ni se facilitaban datos porque la mayoría de la Cámara lo impedía.

"No le entre al trapo a Cosidó en este asunto porque no merece la pena", recomendó González Serna a Camacho, antes de referirse al contenido del comunicado del SUP para evidenciar, en relación con el parlamentario 'popular' que, "quien denuncia manipulación, ha sido cazado manipulando".

En cuanto al contenido estadístico de la intervención del secretario de Estado, Camacho comenzó explicando que el balance de criminalidad presentado hoy tan sólo abarca el territorio nacional dependiente del Ministerio del Interior. Es decir, en ellos no se incluyen los datos de criminalidad referentes a Cataluña y País Vasco.

"ESPAÑA ES UN PAÍS SEGURO"

Aseguró que la tasa de criminalidad se establece por debajo del máximo histórico del año 2002 lo que, subrayó, además supone una consolidación de posición favorable con respecto a otros países de la Unión Europea. "España es un país seguro, uno de los países más seguros del mundo", sentenció.

Así, explicó que entre julio de 2008 y junio de 2009, la Policía y la Guardia Civil esclarecieron 593.782 delitos y faltas, lo que supone una tasa de esclarecimiento del 31,8 por ciento en relación con todas las infracciones penales cometidas en ese tramo de tiempo.

Asimismo, añadió que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizaron 305.622 detenciones de autores o presuntos infractores, es decir, 175 detenidos por cada mil delitos y faltas cometidos, 49 puntos sobre el nivel más bajo que se dio en 2003. Según precisó, el 66 por ciento de estos detenidos era españoles y miembros de la Unión Europea. Además, Camacho hizo especial hincapié en su exposición en la voluntad del Gobierno en la persecución de los delitos de pornografía infantil y la corrupción de menores.

En relación con los delitos contra la vida crecen, según Camacho, progresivamente de un 4,6 desde el 2000 hasta el 7,8 en la actualidad, algo que achacó al incremento de los delitos domésticos. En concreto, indicó que los delitos por violencia doméstica pasaron del 41 por ciento de las infracciones contra la vida en el 2000 hasta el 60 en 2007 y hasta el 61 por ciento en junio de 2009.

A la hora de explicar este descenso, Camacho dio especial importancia a la bajada de los delitos contra el patrimonio, que pierden algo más de 9 puntos en su peso relativo, mientras que los delitos y faltas de lesiones se mantiene en torno al 5 por ciento. En cuanto a los delitos de hurtos, explicó que los conocidos como 'tirones' siguen conociendo una importante mejora situándose en 3,76 hechos por cada 10.000 habitantes.

En el campo de la seguridad vial, el 'número dos' de Interior subrayó que la necesidad de incluir nuevos tipos delictivos sobre este asunto ha supuesto un incremento de casi 30.000 delitos más de este tipo, lo que ha evitado, según dijo, que el descenso en la tasa criminalidad haya sido más amplia.