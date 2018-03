El fiscal y la acusación buscan un juicio simultáneo ante el jurado y en Menores

Sevilla, 19 ene (EFE).- La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejercen los padres de Marta del Castillo preparan sus escritos de acusación por la violación y asesinato de la joven con la intención de presentar un único relato y de que coincidan el juicio en el Juzgado de Menores y ante un jurado popular.

Cuando va a cumplirse un año de la desaparición de la joven, ocurrida el 24 de enero de 2009, el fiscal encargado del caso contra los cuatro acusados que son mayores de edad y la fiscal de Menores preparan juntos su escrito de calificación para ofrecer en ambos tribunales un relato unificado, han informado hoy a Efe fuentes judiciales.

De los cinco acusados solo queda en prisión el asesino confeso, Miguel C.D., pues en diciembre pasado salió de la cárcel su amigo Samuel B.P., acusado de ayudarle a deshacerse del cuerpo de la víctima, y también quedó libre el menor de edad Javier G.M., que presuntamente participó en la violación y asesinato, tras cumplir el internamiento máximo previsto en la Ley del Menor.

Los otros dos imputados son el hermano de Miguel, Francisco Javier D.M., de 40 años, que cumplió tres meses de prisión preventiva, y su novia, acusados de haber estado en el piso de la calle León XIII de Sevilla la noche del crimen.

Fuentes del caso han indicado a Efe que las acusaciones van a imputar presuntos delitos de violación y asesinato a Miguel C.D. y al menor de edad, mientras que la acusación particular añade otro delito de profanación de cadáveres que imputa también a Samuel B.P. y a Francisco Javier D.M.

La Fiscalía, en cambio, no aprecia ese delito por entender que, al no haber aparecido el cuerpo de la víctima, no se sabe lo que los acusados hicieron con él, y por ello solo imputa a Francisco Javier un presunto delito de amenazas al menor de edad porque supuestamente le advirtió de que "si decía algo, le iba a pasar algo muy grave a su familia".

Fuentes de la acusación particular han dicho a Efe que van a intentar que el juicio con jurado contra los cuatro mayores de edad y en el Juzgado de Menores se celebren de manera simultánea para evitar que los acusados modifiquen su declaración a la vista de sus posibles contradicciones.

Esta parte entiende que el hecho de que no haya aparecido el cuerpo "no es ninguna ventaja para las defensas" pues "a partir del dato no discutido de la muerte violenta de Marta, nace la ineludible necesidad de que los imputados expliquen ante un tribunal qué hicieron con él".

"La crueldad que han tenido con la familia, al impedir que pueda enterrarla, será valorada por el tribunal a la hora de imponer las penas", entiende la acusación.

La causa en el juzgado de instrucción 4 de Sevilla acumula ya 22 tomos y las acusaciones deberán fijar en su escrito, además del relato de los hechos delictivos, la relación de testigos para el juicio.

Entre ellos, previsiblemente, serán citadas la novia de 16 años del asesino confeso, cuya familia de Camas (Sevilla) lo acogió en su casa tras la desaparición de Marta, y los amigos que estuvieron con la víctima la tarde de su desaparición.

La instrucción de la causa se encuentra a la espera del pleno que celebrará mañana la sala de lo Penal del Tribunal Supremo para precisar qué tipo de delitos son competencia de los jurados y cuáles de un tribunal profesional.