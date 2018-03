Andreu pregunta a la Policía por el paradero del etarra 'Apala' para tratar de esclarecer el 'caso Pertur'

22/02/2010 - 18:09

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado al Cuerpo Nacional de Policía por el paradero del etarra Miguel Ángel Apalategi Aierbe, 'Apala', para que comparezca como imputado en la causa en la que investiga la desaparición del que fuera líder de ETA Político-Militar Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha adoptado esta iniciativa a instancias del fiscal Daniel Campos, pretende saber si existe alguna información nueva que permita conocer dónde se encuentra 'Apala', al objeto de tomarle declaración por estos hechos.

'Apala', histórico dirigente etarra y responsable de los 'comandos especiales' ('Bereziak') de la banda, fue visto el 23 de julio de 1976 en las proximidades de San Juan de Luz (Francia) cuando montaba en un coche con 'Pertur' y el también imputado Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'. Desde ese día se perdió el rastro del líder 'poli-mili'.

¿DÓNDE ESTÁ 'APALA'?

El paradero de 'Apala' es un misterio desde hace décadas, aunque fuentes jurídicas lo sitúan desde el año 1997 en Cuba, donde gozaría del estatus de refugiado político. Antes, en 1992 diversos medios le situaron en Bayona (Francia), donde habría reaparecido después de doce años en la clandestinidad en algún país latinoamericano. En 1978 también circularon rumores sobre su posible muerte.

'Pakito', que se encuentra actualmente en prisión, declaró en octubre pasado ante el juez que no tiene "nada que ver con estos hechos", aunque admitió que él y 'Apala' se encontraron con 'Pertur' "de manera casual" en San Juan de Luz y lo trasladaron en coche hasta Behobia, donde se despidieron de él.

Aunque admitió la existencia de "divergencias ideológicas" entre la dirección de ETA-Militar y los 'poli-milis', 'Pakito' aseguró no tener constancia de que los 'Bereziak' tomaran represalias contra 'Pertur' por apostar por la vía política en detrimento de la militar. Por el contrario, resaltó que en aquella época se comenzaron a cometer atentados contra dirigentes de las dos ramas de la organización terrorista.

REUNIÓN DE CUADROS

También indicó que en el momento de los hechos no formaba parte de la dirección de ETA y que no intervino en la conferencia de cuadros de la banda que se celebró tres meses después de la desaparición de 'Pertur'. Un testigo en la causa, el ex etarra Simón Loyola Albizu, 'Mendi', relató que el líder poli-mili desconfiaba de sus compañeros después de que éstos le hubieran retenido para evitar su participación.

La declaración de 'Pakito' contrasta con la que realizaron en noviembre de 2008 la compañera sentimental de 'Pertur', Lourdes Auzmendi Eyerbe, y Juan José Gurrutxaga Aizpurua, que trasladaron ante el juez sus sospechas de que 'Pakito' y 'Apala' podrían haber matado a 'Pertur'.

Por su parte, el ex líder de la banda en los años ochenta Eugenio Etxebeste, 'Antxon', dio "fe absoluta" de que la organización terrorista no participó en la desaparición del líder poli-mili, que atribuyó a los "servicios de inteligencia" españoles.

QUERELLA DE LOS PADRES

El juez Andreu comenzó a investigar la desaparición de 'Pertur' tras admitir en junio de 2008 una querella de los padres del etarra en la que se apuntaban tres posibles vías para explicar estos hechos: una acción armada de los 'Bereziak', la intervención de dos neofascistas italianos que habrían actuado por orden de los servicios secretos españoles o la actuación de 'comandos' ultraderechistas.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha interrogado a Juan José Gurrutxaga Aizpurua; Simón Loiola Albizu, 'Mendi'; Eleuterio Jáuregui Beloki, 'Trotski'; y se desplazó hasta Italia para tomar declaración a los ultraderechistas italianos Pierluigi Concutelli y Carlo Cicuttini.