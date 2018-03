La Policía Nacional esclarece tres muertes violentas en menos de tres meses

Madrid, 22 feb (EFE).- Agentes de Policía Nacional han esclarecido tres homicidios ocurridos en el último trimestre en Madrid capital y Móstoles y han detenido a cuatro personas.

El 23 de enero, sobre las 13 horas, se recibía una llamada de una mujer en la Sala del 091 en la que comunicaba que había acudido a casa de su hermano José Luis C.A., situada en la calle Raigras del distrito de Usera, donde encontró la puerta abierta y su cadáver tendido en el suelo del dormitorio con manchas de sangre.

En un primer momento no estaba claro que se tratara de una muerte violenta, ya que el fallecido tenía una enfermedad crónica, la puerta de la vivienda no estaba forzada y en la vivienda, aparentemente, no faltaba nada.

Pero la autopsia practicada el día siguiente no dejó lugar a dudas. El cadáver presentaba una herida de arma blanca en el costado que le había provocado la muerte.

Los investigadores del Grupo X se centraron en reconstruir las últimas horas de José Luis C.A. y, gracias a la inspección ocular practicada por Policía Científica, lograron identificar a Jorge Ángel D.T., de 37 años, como el presunto autor del hecho.

El arrestado dejó un importante rastro en el lugar del crimen. Una huella encontrada por los especialistas en un bote de cerveza confirmaba que había estado allí.

Por otra parte, sobre las 20 horas del pasado día 30 de octubre de 2009, la Sala del 091 recibía una llamada en la que comunicaba que, a la altura del número 10 de la calle García Salazar, un hombre había sido agredido con arma blanca.

Tras ser asistido en el lugar por los servicios de emergencia, era trasladado hasta un hospital donde fallecía poco después. Igualmente, los agentes del Grupo X de Homicidios se hacían cargo de la investigación.

Vasile S., de 28 años, había discutido con una pareja en la calle y, durante la misma, resultaba apuñalado. Posteriormente, los investigadores descubrieron que el presunto autor de la agresión era Gheorghe O., de 41 años, que, en fechas posteriores al homicidio, intentaba conseguir un pasaporte y ayuda económica para abandonar el país.

Debido a este hecho, los agentes de Homicidios intensificaron la investigación para detener tanto al presunto agresor como a la persona que le iba a proporcionar la documentación falsificada y finalmente detuvieron a Gheorghe O, supuestamente responsable de la muerte, y Serghei A., de 27 años, presunto encubridor del homicidio.

Respecto al último homicidio esclarecido, los hechos se remontan a principios del pasado diciembre, cuando en la avenida de Portugal de la madrileña localidad de Móstoles fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Luis G. M. que, al parecer, había sido atropellado.

Durante la inspección ocular los agentes de Policía Científica localizaron junto al cadáver diversos fragmentos pertenecientes a un faro de vehículo.

Las gestiones posteriores permitieron a los investigadores del Grupo VI de Homicidios averiguar que los fragmentos referidos correspondían a una furgoneta que Ernesto A. A., de 46 años, conducía diariamente por su trabajo de repartidor de prensa.

Éste había manifestado a su aseguradora que los daños en el vehículo se los había causado tras colisionar contra un árbol en Parla.

Sin embargo, su coartada se vino abajo cuando Policía Científica reconstruyó los fragmentos localizados en el lugar del atropello y logró establecer cierta compatibilidad con los daños que fotografió el perito de la aseguradora a la referida furgoneta.