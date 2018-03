La Asamblea evita facilitar al PSOE la declaración de bienes de López Viejo

Madrid, 26 abr (EFE).- La Asamblea de Madrid ha evitado hoy proporcionar al grupo socialista la declaración de bienes, actividades e IRPF del diputado regional y ex consejero de Deportes imputado en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, alegando que la petición del PSOE carece de la preceptiva exposición de motivos.

Los socialistas han solicitado por escrito esta tarde a la Mesa de la Asamblea la "declaración de Actividades, Bienes y Derechos y las declaraciones de IRPF" de López Viejo en su calidad de ex consejero, así como la "declaración notarial" que está obligado a presentar como diputado autonómico.

La presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, ha devuelto a los socialistas sus dos escritos: el primero, para que añadan los "motivos" por los que quieren acceder a tal declaración; y el segundo, para que lo presenten en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado.

Así lo ha indicado, al término de la reunión de la Mesa, la secretaria tercera, Helena Almazán (PSOE), que ha acusado a Elvira Rodríguez de "no colaborar en la transparencia y necesaria imagen de honradez que deberían dar cada uno de los miembros de este Parlamento".

El PSOE pretendía acceder al patrimonio declarado por López Viejo al principio de la legislatura, para comprobar si a través de sus bienes ha podido configurar el pago de la fianza de 750.000 euros que le impuso hace un año el juez Pereira en concepto de responsabilidad civil.

"La presidenta va a pedir al grupo socialista que motive las razones por la que desea conocer las declaraciones de bienes y de IRPF de López Viejo en su condición de ex consejero. Yo le he sugerido que lea la prensa, escuche la radio y vea las televisiones, porque hay motivos más que suficientes, pero ella no los ve y quiere que se le pongan por escrito los motivos", ha relatado Almazán.

A su juicio, "queda bastante claro que hay cierta voluntad" en el PP de "seguir amparando y protegiendo" a los tres diputados de la Asamblea imputados en el caso Gürtel.

No obstante, Almazán ha dicho que su grupo plasmará por escrito la "motivación que conoce todo el país", y que sus representantes en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado "defenderán la necesidad de conocer la declaración notarial de bienes" del imputado.

"Esa necesidad de control y transparencia de cargos públicos no está hecha porque sea gratuita, sino porque es necesaria", ha sostenido la diputada socialista en los pasillos de Asamblea.

Según la "Cadena Ser", López Viejo presentó como aval para el pago de su fianza un chalet de lujo en Madrid, cuya escritura de compra-venta refleja que él y su mujer desembolsaron ante notario 1,2 millones de euros, el 22 de febrero de 2008, a través de un cheque de Bankinter, y que canceló de manera automática otro medio millón.