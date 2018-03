El acusado de matar y descuartizar a una prostituta niega los hechos

Enlaces relacionados La Audiencia de Girona juzga desde hoy al acusado de asfixiar y descuartizar a una prostituta en Blanes (24/05)

Girona, 25 may (EFE).- El acusado de matar, descuartizar y tirar a un contenedor a una prostituta en mayo de 2007 en Blanes, José M. C., ha mantenido su inocencia en la primera sesión del juicio que se ha celebrado hoy en la sección tercera de la Audiencia de Girona con jurado popular.

El procesado, que asegura que no ha matado "nunca ni a una mosca", ha reconocido que la noche de la desaparición de la joven dominicana de 29 años María Núñez, conocida como Diana, él la llamó por teléfono para contratar sus servicios de madrugada.

El acusado ha relatado que cuando la mujer llegó a su casa, él le explicó que no tenía dinero y que le pagaría con cocaína, lo que la chica aceptó a pesar de que él ya le debía otros servicios.

Esa situación habría dado paso más tarde a una discusión cuando ella reclamó más droga y él se la negó, según la versión del procesado, que añade que, al ver que la joven se ponía nerviosa, la cogió por los brazos y le dijo que la daría más, pero que antes "acabara lo que había empezado", en referencia a la relación sexual.

El procesado subraya que, cuando la chica le hubo satisfecho, se vistió y se fue del piso, mientras que él se quedó dormido en el sofá debido a una gran ingesta de alcohol y drogas.

Preguntado por el fiscal sobre cómo podía ser que se hubiera encontrado sangre de él y de ella en diferentes habitaciones del piso, el acusado ha argumentado que aquella noche se había hecho una herida cortando el pan y que la sangre de la chica se debía a que en una ocasión habían mantenido relaciones sexuales cuando ella tenía el periodo menstrual.

José M.C., que ha reiterado que la noche del suceso había bebido mucha cerveza y consumido cocaína, ha asegurado entre sollozos que él nunca mataría ni a una mosca.

"En estos tres años, cada día de mi vida he estado pensando lo que ocurrió aquella noche, no me acuerdo exactamente de todo, es injusto meter a una persona en la cárcel sin haber matado a nadie, porque no he matado ni a una mosca en mi vida", ha manifestado el procesado.

En la sesión de hoy también ha declarado la prostituta que vivía con la víctima y que había sido requerida unas horas antes que su compañera para mantener relaciones con el acusado, a lo que se negó porque quería cobrar en dinero y no en droga.

La mujer ha recordado que aconsejó a su compañera no ir porque la cara del acusado le había dado miedo y ha explicado que tras acudir a casa del acusado nadie volvió a ver a María Núñez ni a hablar con ella.

La testigo ha asegurado que la noche en la que desapareció su compañera el acusado no tenía ninguna marca en la cara ni en otro sitio y que, en cambio, a la mañana siguiente, cuando éste se presentó en el trabajo tenía la cara y el cuello llenos de arañazos, aunque el acusado ha argumentado que le arañó un gato que cogió en su portal.

La acusación particular solicita para José M.C. quince años de cárcel por un delito de homicidio y cinco meses por profanación de cadáver.

El fiscal rebaja su petición a doce años y cinco meses, porque considera que concurre el atenuante de toxicomanía, mientras que la defensa reclama la absolución para su cliente.

El cuerpo de la víctima fue encontrado partido en dos mitades en dos bolsas de plástico en el vertedero de Lloret de Mar el 1 de junio de 2007.

Está previsto que mañana declaren los mossos d'esquadra que acudieron al piso del detenido, la policía científica y diversos peritos forenses.