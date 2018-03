Millet.- El ex alcalde de L'Ametlla (Barcelona) admite donaciones al partido pero niega haber cobrado comisiones

29/06/2010 - 16:21

El ex alcalde de L'Ametlla del Vallès, Albert Palay, admitió hoy que en 2003 su partido recibió una donación del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales, pero negó haber recibido ninguna comisión por la recalificación de unos terrenos del municipio propiedad del ex presidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El ex alcalde de L'Ametlla del Vallès, Albert Palay, admitió hoy que en 2003 su partido recibió una donación del ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales, pero negó haber recibido ninguna comisión por la recalificación de unos terrenos del municipio propiedad del ex presidente de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, Fèlix Millet.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre el caso Palau, explicó que nunca supo la cantidad exacta que aportó Millet porque éste ingresó el dinero en una cuenta bancaria donde se ingresaban todas las donaciones que recibía el partido, el Grupo Independiente de la Ametlla (GIA).

Palay rechazó que esta donación tuviera alguna relación con la recalificación de los terrenos propiedad de Millet en 2003, y justificó que "cualquier propietario de suelo rústico tiene la aspiración de convertirlo en suelo urbano" para ganar dinero.

Afirmó que la recalificación se hizo imprescindible por el crecimiento demográfico del municipio, y que toda la operación urbanística contó con el visto bueno de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

"Yo nunca he cobrado ni de Millet ni de su entorno, tengo mis cuentas personales clarísimas", sentenció. Añadió que el presupuesto del partido para las municipales de 2003 no superó los 12.000 euros, y esgrimió que el Tribunal de Cuentas no solo avaló las finanzas del partido, sino que les otorgó una subvención.

También compareció en la comisión de investigación el concejal de Gobernación de L'Ametlla del Vallès entre 1999-2003, Jaume Codina (CiU), que negó haber recibido dinero de Millet, y reprochó a los diputados haber convertido la comisión en "un juicio político" a la federación nacionalista.