La alcaldesa de Jerez dice que "daba la orden" para contratar asesores pero desconocía la forma del contrato

29/06/2010 - 18:28

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez (PSOE), aseguró hoy ante la juez del juzgado de Instrucción número tres de la localidad que en su gestión desde 2005 se limitó a "dar la orden" para contratar a los asesores, pero desconocía la "forma específica" de los contratos. En este sentido, Sánchez se remitió "continuamente" a Recursos Humanos al ser éste el departamento encargado de esta labor, ya que "no era su función como alcaldesa".

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pilar Sánchez (PSOE), aseguró hoy ante la juez del juzgado de Instrucción número tres de la localidad que en su gestión desde 2005 se limitó a "dar la orden" para contratar a los asesores, pero desconocía la "forma específica" de los contratos. En este sentido, Sánchez se remitió "continuamente" a Recursos Humanos al ser éste el departamento encargado de esta labor, ya que "no era su función como alcaldesa".

En declaraciones a los periodistas, el abogado de la acusación particular, Felipe Meléndez, explicó que la regidora socialista se acogió a su derecho de no contestar a las preguntas de la acusación particular, pero tuvo que responder al interrogatorio de la juez y la Fiscalía Anticorrupción durante "casi cuatro horas" en una declaración que cumplimentó "15 folios".

Asimismo, Meléndez avanzó que solicitarán la declaración del secretario municipal al considerarla "casi obligada", así como la de los asesores "para cotejar declaraciones" y una serie de documentación "complementaria" relativa al currículum de los asesores junto con una prueba pericial caligráfica en relación a las actas de las tomas de posesiones de los asesores, al considerar que hay circunstancias "de mucho peso" que hay que aclarar.

No obstante, el abogado de la acusación particular, que representa al ex alcalde Pedro Pacheco, calificó como "fructífera" la declaración de Sánchez, al considerar "muy contundente" el interrogatorio del Ministerio Público y que "ha respondido a las expectativas que teníamos".

En este sentido, manifestó que las preguntas formuladas a la alcaldesa, a las que "en algunos casos" ha respondido "de forma explícita" y "en otras no ha entrado", la han puesto en una situación "como mínimo algo complicada", por lo que consideró que a partir de ahora se deberá hacer una "práctica contundente" de pruebas.

De igual manera, el letrado señaló como "clave" aclarar el funcionamiento del Serjil, organismo que se encargaba de la contratación del personal del Ayuntamiento de Jerez y en el que presuntamente resultaban contratadas personas que tenían "un currículum bastante escaso", pero respondía al perfil propuesto a la solicitud de trabajo por parte de Alcaldía.

La alcaldesa jerezana, por su parte, abandonó las dependencias del Juzgado de Instrucción por la puerta de atrás y no quiso comparecer ante los medios de comunicación.