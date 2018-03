Cataluña se manifestará el 10-J y Montilla quiere rehacer pacto con Zapatero

Barcelona, 29 jun (EFE).- La mayoría de partidos y entidades catalanes han confirmado hoy que el 10 de julio se manifestarán en Barcelona en protesta por la sentencia del Estatut, a la que se sumará el presidente catalán, José Montilla, que ha pedido reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero para rehacer el pacto estatutario.

Precisamente, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha trasladado a Montilla el compromiso del Gobierno con el autogobierno catalán y el Estatut, texto que ha recordado que "hemos impulsado" y "en el que creemos".

Mientras Montilla ha apostado por "rehacer el pacto estatutario" para reforzar así el pacto constitucional, el líder de CiU, Artur Mas, ha alertado de que la sentencia del TC "rompe" el pacto constitucional de 1978, por lo que cree llegada la hora de refundar la relación Cataluña-España, apostando por "nuevas vías" y desplegando desde el Govern "un auténtica política de Estado".

Al término de la reunión de la cúpula de CiU, Mas y Josep Antoni Duran Lleida han comparecido para avisar con un punto de solemnidad de que el fallo del TC no sólo le crea un "problema" a Cataluña sino "también a España", ya que representa el fin de la "interpretación amplia y flexible" del título autonómico de la Constitución.

Por contra, el presidente de la Generalitat ha explicado tras la reunión del Govern qué significa rehacer el pacto estatutario y reforzar el pacto constitucional: "Recuperar aquello que el pueblo de Cataluña votó sobre el análisis de la sentencia y con los instrumentos necesarios, y reforzar el pacto constitucional será una derivada porque rehaciendo esto reforzaremos el pacto constitucional, de una Constitución inclusiva".

El tono más relajado de hoy de Montilla, que ayer mostró su indignación con la sentencia, no quita que el presidente haya confirmado que liderará la manifestación del 10-J, impulsada desde Òmnium Cultural y a la que se han sumado todos los partidos catalanes, excepto PP y Ciutadans.

Montilla, que no piensa adelantar elecciones y que no ve muy afectada la parte competencial del Estatut, ha mantenido su invitación a los líderes catalanes a participar en esta protesta, "detrás de la 'senyera', que es el símbolo unitario del pueblo de Cataluña". "Estoy seguro de que no faltarán brazos y los míos estarán", ha enfatizado.

Por su parte, el líder de ERC, Joan Puigcercós, ha anunciado que Esquerra "no acata" la sentencia que recorta el Estatut, ya que lo único que acata "es la voluntad del pueblo de Cataluña" expresada en las urnas, y ha propuesto iniciar "una transición hacia la independencia".

Según ha indicado Puigcercós en una rueda de prensa celebrada tras una reunión extraordinaria de la ejecutiva de ERC, iniciar "una transición" hacia la independencia "es el único camino que queda" tras "el fracaso del modelo autonómico".

Por su lado, el secretario general de ICV, Joan Herrera, ha reprochado hoy al Ejecutivo su "falta de valentía" ante la "voladura" del pacto constitucional que, a su juicio, constituye la sentencia del TC.

Desde las filas del partido que recurrió el Estatut, la líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha advertido que usará los medios "legales y parlamentarios" para "adecuar" algunas leyes aprobadas por el Parlament al fallo del TC, que ha declarado inconstitucionales 14 preceptos estatutarios.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reclamado responsabilidad y serenidad a las fuerzas políticas tras conocer el fallo y ha pedido "mirar el futuro con ánimo de concordia".

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, también ha pedido que el Parlament elabore un calendario para establecer "cómo se derogarán o se modificarán aquellas leyes que se han aprobado" y que el TC "ha declarado que son inconstitucionales".