Comenzó la sesión de clausura de la V Cumbre Euro-latinoamericana

Lima, 16 may (EFE).- La sesión de clausura de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y Unión Europea (UE) comenzó con las intervenciones de las presidentas de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Chile, Michelle Bachelet, quienes expusieron las conclusiones de los debates sobre pobreza, desigualdad y exclusión.

Fernández de Kirchner admitió que éste "es quizás el problema más grave de la región" y propuso analizar "las políticas de origen del empobrecimiento del continente".

Por su lado, Bachelet aseveró que "el crecimiento sin equidad no conduce al desarrollo" y abogó por no cometer los mismos errores que en la década de los años 90, cuando no se avanzaba con equidad.

Para ello, propuso más inversiones en infancia, educación y salud.

El presidente de México, Felipe Calderón, otro de los ponentes, dijo que ni el Estado ni el mercado pueden resolver problemas por si mismos y que la acción del mercado debe ir acompañada de "una posición rectificadora del Estado para corregir desigualdades".

Tras las exposiciones sobre pobreza, desigualdad y exclusión, en los que también participó el primer ministro checo, Mirek Topolanek, se dio paso al detalle sobre lo ocurrido en la mesa sobre cambio climático y energía.

Estos han sido los dos grandes temas a debate durante la V Cumbre ALC-UE.

También está previsto que hable el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, y por último el anfitrión, el peruano Alan García.