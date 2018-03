La Audiencia de Madrid condena a Paz Vega a pagar 5.420 euros a una empresa por reformar un local de su propiedad

20/09/2008 - 17:42

La actriz, que no acudió al juicio por estar rodando una película, abonó 31.600 euros de los 37.000 que costó la obra

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena dictada el 29 de septiembre de 2006 por un el juzgado número 23 de primera instancia contra la empresa 'MAX CLUB 69 OP', cuya administradora única es la actriz Paz Vega, a pagar 5.420 euros que le debía a 'Arquitectura y Reformas ABITARE' por una obra que esta última llevó a cabo en una zapatería situada en el barrio madrileño de Chueca propiedad de la intérprete.

A través de una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia respalda la resolución dictada en su día por el juzgado número 23 de Madrid, que condenó a la empresa de Paz Vega "porque aun cuando 'MAX CLUB 69 OP' afirma que se presupuestó inicialmente que el precio final de la obra no superase los 30.000 euros, resulta demostrado por la empresa de reformas que el presupuesto final que se dio" a la empresa de la actriz, "tras un precio previo orientativo fue de 37.020 euros" de los que la actriz sólo pagó 31.600 euros.

El tribunal de instancia llegó a esa conclusión "porque 'Arquitectura y Reformas ABITARE' aporta con su demanda el citado presupuesto final, y aunque es cierto que el mismo no parece firmado por MAX CLUB 69 OP, dicha entidad no aporta, frente a ello ningún presupuesto firmado". En ese sentido, la resolución añade que "sólo cabe deducir que no existe un presupuesto firmado por escrito, lo que no significa que no exista uno aceptado verbalmente por el demandado".

AUSENCIA EN EL JUICIO POR UNA PELÍCULA

Que el presupuesto fue aceptado por la empresa de la actriz "debe declararse", según la sentencia, por su ausencia al acto del juicio --que la actriz justificó por encontrarse rodando una película, según fuentes cercanas al caso--, "pese a conocer que había sido propuesto su interrogatorio".

Ahora la Audiencia Provincial confirma esta condena al entender que la interpretación que realiza la representación legal de la empresa de Paz Vega "reduce la controversia a la falta de firma en un documento" y que "existe un sistema que permite desglosar partidas y unidades de obra realizadas y su facturación individual". Por último estima que la ausencia de Paz Vega en el juicio "es el complemento a todos aquellos factores que se han puesto de relieve".

La sentencia de la Audiencia Provincial concluye recordando que la actriz tiene la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo o realizar un recurso extraordinario por infracción procesal.

(EUROPA PRESS MADRID)