El fiscal mantiene la solicitud de 13 años de cárcel para el presunto homicida de la discoteca Joy Eslava

27/10/2008 - 16:18

La Fiscalía de Madrid mantuvo hoy la solicitud de condena de 13 años de prisión para el marroquí Rachid Tachti como autor de la puñalada mortal que costó la vida el 26 de diciembre de 2006 a Roberto García Grimaldos, de 24 años, en la discoteca madrileña Joy Eslava.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En las conclusiones provisionales, el fiscal elevó a definitiva su acusación contra Tachti por un delito de homicidio al estimar que el marroquí actuó de manera voluntaria y no en defensa propia, como defiende Tachti. Además, descartó la calificación jurídica de asesinato debido a que, a su juicio, la víctima y sus amigos participaron en la reyerta en la que se produjo el crimen.

El pasado 13 de octubre, el procesado explicó a la Sala que arrebató por el filo la navaja que García Grimaldos le esgrimió en el transcurso de un forcejeo y aseguró que ni siquiera sabía si fue él quién le apuñaló. Además, insistió en que "no hubo intención" de provocarle la muerte.

El tribunal popular tendrá que dilucidar durante los días de deliberación las circunstancias en las que se produjo el homicidio ante la legítima defensa que alega el procesado y la muerte alevosa que sostiene la acusación particular, que modificaría la calificación jurídica en asesinato. Previsiblemente, emitirá el próximo miércoles su veredicto de culpabilidad o inocencia.

En su turno de palabra, la acusación particular solicitó 20 años de cárcel en caso de que los hechos sean calificados de asesinato, mientras que pidió 15 años si son tipificados como homicidio. Además, reclamó que el procesado pague 60.000 euros a cada uno de los cinco familiares del fallecido: sus padres y tres hermanos. Por su parte, el abogado Manuel Alonso demandó la libre absolución de Tachti, puesto que, según apunto, al "no haber intencionalidad no hubo delito" y, por tanto, no hay responsabilidad criminal.

RELATO DEL FISCAL

La Fiscalía de Madrid sostiene que el 26 de diciembre de 2005 Tachti acudió a la discoteca Joy Eslava, en la calle Arenal de Madrid, con unos amigos. Alrededor de las 3.30 horas, los jóvenes iniciaron una discusión verbal, con empujones, con el grupo de amigos de García Grimaldos que celebraban un cumpleaños.

Pasados unos minutos, los servicios de seguridad de la discoteca intervinieron y llevaron a Tachti al cuarto de baño para tratar de tranquilizarle. Al salir de los aseos, el procesado vio a la víctima en la escalera y le lanzó "una mirada desafiante", que fue correspondida por el joven.

En ese momento, comenzó un forcejeo entre ambos y Rachid asestó con una navaja una puñalada a García Grimaldos en la región abdominal derecha. La agresión le seccionó la arteria iliaca interna, que le provocó la muerte a causa de una hemorragia masiva.