Lucas acusa a Gallardón y a Cobo de "mucha cara" y "lloriquear por las esquinas"

Madrid, 6 nov (EFE).- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha acusado hoy al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y al vicealcalde, Manuel Cobo, de "tener mucha cara" por culpar al Gobierno de la situación económica de la ciudad e "ir lloriqueando por las esquinas" sin asumir su responsabilidad.

"Hay que tener mucha cara para subir los impuestos un 20%, para pedir a los madrileños que renuncien a inversiones sociales, para freírles a multas, y luego echar la culpa a los demás de la asfixia económica de la ciudad, de la que el único responsable es el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón", ha dicho Lucas a Efe.

Para el portavoz socialista, "no es de recibo que vayan lloriqueando por las esquinas de una situación de la que ellos son los únicos responsables".

A su juicio, "la falta de ideas y de iniciativa política impiden que el Gobierno de Ruiz-Gallardón dé soluciones a los problemas de los ciudadanos de Madrid", pero "es más fácil llorar y echar la culpa a los demás que reconocer lo mal que se está trabajando".

Lucas ha hecho estas afirmaciones en respuesta a unas declaraciones de Cobo en las que el vicealcalde ha considerado "lamentable" el comportamiento del Grupo Municipal Socialista en relación con el "caso Guateque", y en concreto el de su portavoz, que además no cree que vaya a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía en las próximas elecciones.

Según el aludido, "lo más lamentable y vergonzoso es tener intervenidas 18 juntas de distrito por la Guardia Civil, es tener 42 acusados, es tener 300 expedientes investigados por el juez Torres, que llevemos un año con la 'operación Guateque' y que no se haya tomado ningún tipo de medidas para paliar la caótica situación que se tiene en la ciudad respecto a las licencias".

"Lo lamentable -ha continuado- es que el vicealcalde no haya exigido ningún tipo de responsabilidad política respecto a lo ocurrido y que ampare, justifique y proteja este tipo de actuaciones, que previsiblemente se van a seguir produciendo", lo que en su opinión "pone de manifiesto que no les importa mucho lo que aquí está sucediendo".

Respecto a la alusión de Cobo a que no será el próximo candidato del PSOE a la Alcaldía, Lucas ha dicho a Efe que su partido "tiene sus procesos y procedimientos para la elección de su candidatos, que se llevaran en el momento que corresponda y que servirán para elegir al mejor candidato, que ganará las elecciones", sea él u otra persona.

"Lo que me sorprende más -ha comentado- es que se atreva con esa desfachatez a hacer ese tipo de previsiones cuando tenemos un alcalde que no quiere ser alcalde, que no le gusta Madrid y que no le preocupan los problemas de los madrileños".

Además, David Lucas ha dicho que "le demagogia es la seña de identidad del señor Cobo" y se ha mostrado sorprendido de que "se haya convertido en la correa de transmisión de la señora Aguirre".