Conde-Pumpido insiste en que el fiscal dirija la instrucción penal y el PP critica que se sale del pacto por la Justicia

6/11/2008 - 15:26

Trillo cree "una gravedad sin precedentes" el "oportunismo" de la Fiscalía por la que se absolvió a los acusados de quemar fotos reales

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, insistió hoy durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso en la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para que sean los fiscales los que dirijan la instrucción penal, una propuesta frontalmente rechazada por el PP, que la considera ajena al pacto por la Justicia alcanzado en julio por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

Conde-Pumpido, que acudió al Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2007, definió como una "propuesta de reforma legislativa de la máxima importancia" la encaminada a superar una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, con el fin de otorgar mayores competencias de investigación a los fiscales.

"Hemos asumido la responsabilidad de solicitar al Gobierno que traiga ante esta Cámara un proyecto de ley procesal capaz de encarnar la aspiración de un proceso penal propio y digno de una democracia avanzada", dijo.

Aunque en el día de hoy no se refirió a ninguna modificación concreta, en ocasiones anteriores --la última durante el Acto de Apertura del año Judicial del pasado 29 de septiembre--, Conde-Pumpido ha reivindicado una reforma encaminada a otorgar a los fiscales el peso de la investigación penal en detrimento de los jueces de Instrucción en un proyecto que cuenta además con el apoyo del Ministerio de Justicia.

En relación a este punto, el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, aseguró que "de derecho no le corresponde a la Fiscalía" llevar el peso de las investigaciones penales, al tiempo que solicitó "no sembrar sospechas sobre las actuaciones del juez". "¿Quiere usted decir por qué el fiscal está en mejor posición para dirigir la instrucción?", preguntó.

"Disculpe mi insistencia en esta reforma, pero intentaremos que en esta legislatura se apruebe, es lo más importante para para mi. Si usted me dice que no, seguiremos 25 años más con la ley del siglo XIX, pero estoy seguro de que no va a ser así", le replicó Conde-Pumpido.

En declaraciones a los medios, el portavoz del PP valoró al terminó de la Comisión que el fiscal general no hubiera tenido en cuenta que esta propuesta "se cayó del pacto por la Justicia alcanzado por Zapatero y Rajoy, la noche antes del encuentro entre ambos a consecuencia de las presiones y las divisiones internas del Gobierno".

"No está dentro del pacto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y menos aun la instrucción por los fiscales en detrimento de los jueces de instrucción que son quienes instruyen en este momento. Esa posibilidad está expresamente excluida", insistió Trillo.

QUEMA DE LAS FOTOS DEL REY.

En respuesta a las críticas recibidas por la actitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que provocó la absolución de los 16 procesados por la quema de las fotografías reales, el fiscal general explicó que "el proceso fue incoado por el Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional al encontrarse de guardia y no a instancias de la Fiscalía".

Anunció que la decisión del fiscal de rebajar la consideración del delito de injurias a una falta de desórdenes "contó con la autorización de la jefatura de la Audiencia Nacional" y defendió el comportamiento del representante del Ministerio Público como "absolutamente profesional", al tiempo que censuró la actitud del juez de la causa, José María Vázquez Honrubia, sobre el que, según dijo, la la Fiscalía General estudia una queja presentada contra él por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Trillo interpretó las explicaciones del fiscal general sobre la polémica como que "los españoles tienen ahora un nueva jurisprudencia". "A partir de ahora no se considerará que tenga intención de falta ni de ofender aquella persona que queme fotos de otras y sobre todo no se considerará insultos a las instituciones públicas la quema de las fotos de los reyes", interpretó.

En ese sentido, aseguró que es de "una gravedad sin precedentes y una prueba más de la arbitrariedad y el oportunismo del fiscal general y quienes están en su línea".

Los portavoces del PP y de UPyD en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Trillo y Rosa Diez, respectivamente cargaron hoy contra el fiscal general al que tacharon como "un ejemplo de partidismo" y de "no decir una verdad ni durmiendo", en palabras de Trillo.

El diputado popular desplegó durante toda su intervención un discurso de crítica directa contra el fiscal general al que censuró por "callar todo el verano ante la libertad de De Juana Chaos, guardar silencio ante las amenazas a los concejales del PP, no enterarse de la quema de fotos del Rey, pero eso sí, bastó que el Tribunal Supremo dictara sus esperadas sentencias sobre ANV y PCTV para que usted pasara a ser el campeón de la legalidad".

Trillo calificó la memoria presentada hoy como "el monumento de la desmemoria". "Son tantas las cosas que se han dicho y las omisiones gravísimas que ha tenido y la desfachatez para pasarse de una a otra posición, que se ha parecido muy poco a lo que muchos esperábamos de usted, es el ejemplo del arbitrismo y del partidismo, usted no dice una verdad ni durmiendo", censuró.

La exposición de Trillo provocó la reacción del diputado socialista Julio Villarubia, quien censuró al dirigente popular su "tono tremendamente desafortunado" y lo que tildó como "un catálogo de insultos" que le instó a retirar. "Le pido disculpas por el mal trato y la vejación a la que ha sido sometido usted aquí hoy", dijo el portavoz del PSOE al fiscal general.

"SOMETIDO AL INTERÉS PARTIDARIO".

Por su parte, la representante de UPyD, Rosa Diez, reprochó a Conde-Pumpido la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional Luis Barroso, quien el pasado miércoles 29 redujo a una falta de desórdenes la consideración de un delito de injurias contra la Corona, lo que provocó la absolución de 16 procesados por quemar fotos del Rey.

"Es un ejemplo más de la actitud incomprensible e incoherente de la Fiscalía que usted dirige" y que ha trasmitido una "enorme inseguridad a los ciudadanos", dijo Díez.

Además, la diputada de UpD acusó al fiscal general de haberse "sometido al interés partidario o coyuntural" y añadió que la Fiscalía General del Estado "es un ejemplo de arbitrariedad particularmente en lo que tiene que ver con la lucha del terrorismo", algo que ha deportado "consecuencias nefastas para el derecho a la libertad de los españoles".

Con independencia de estos enfrentamientos, Conde-Pumpido presentó la Memoria del Ministerio Público correspondiente al pasado año haciendo especial hincapié en 'La política criminal que impulsa y en concreto de la política terrorista', tal y como le solicitó el PP.

Se refirió a la ilegalización de ANV y PCTV como "el fruto de la línea de trabajo de la Fiscalía que, una vez reunidas pruebas legalmente viables y no las conclusiones políticas, a partir de las elecciones de mayo de 2007, ha permitido finalmente obtener esta decisión judicial".