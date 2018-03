El CGPJ archiva dos quejas contra Garzón por abrir la causa sobre la Guerra Civil y por sus continuos viajes

12/11/2008 - 17:43

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó hoy dos quejas presentadas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, una por el Sindicato Manos Limpias -en relación con su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil-, y la segunda por un particular que pedía medidas contra el magistrado por sus continuos viajes al extranjero.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó hoy en rueda de prensa que la primera de las quejas se ha rechazado por tratarse de una cuestión jurisdiccional sobre la que el Consejo no es competente. Por lo que se refiere a la queja del particular, Bravo explicó que los hechos no revisten carácter de infracción, por lo que también se archiva.

En su escrito, Manos Limpias acusaba a Garzón de generar un "escándalo general en la sociedad española" con su investigación sobre los desparecidos en la guerra civil y el Franquismo e instaba a la apertura al magistrado de un expediente disciplinario por falta muy grave.

El acuerdo adoptado hoy por el CGPJ insiste en que este órgano "tiene vedado el examen de la tarea de interpretación y aplicación de las leyes que encarna el núcleo de la función jurisdiccional".

En ese sentido, el CGPJ indica que "el modelo de separación de poderes que consagra la Constitución se traduce, en lo que al Poder Judicial se refiere, en los principios de independencia y exclusividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional".

En cualquier caso, añade que "la responsabilidad civil o penal en que pudieren incurrir los jueces y magistrados con ocasión del ejercicio de dicha potestad jurisdiccional, tampoco corresponde al CGPJ sino a los diferentes órganos jurisdiccionales".